KLIM nous propose un nouveau refroidisseur pour PC portable : Le Mistral.



KLIM Technologies est l'un des fabricants de refroidisseurs pour ordinateurs portables les plus réputés en Europe. Nous sommes partis de rien, n'appartenons à aucun grand groupe, sans investisseurs extérieurs. Notre succès dépend uniquement de votre satisfaction. C'est pour cela que nous offrons du matériel durable et de qualité. Notre but est que vous puissiez utiliser votre produit en toute tranquilité d'esprit. Nous croyons fermement qu'il faut joindre l'acte à la parole. Si vous appréciez le produit, nous gagnons. Si nous ne parvenons pas à vous satisfaire, nous perdons.







PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTÉ







Maintenez une posture saine, grâce aux 8 niveaux d’inclinaison disponibles. En inclinant le clavier et en maintenant l’écran au niveau des yeux, vos mains, poignets, bras, dos et cou seront parfaitement alignés pour votre plus grand confort. Réduisez les risques de blessures après des heures de travail ou de jeu avec le KLIM Mistral !



CÂBLE USB LONG







Nous fournissons un câble particulièrement long (180 cm) pour vous donner la possibilité de le brancher si besoin sur un adaptateur USB, sur une prise murale. Utilisez le serre-câble fourni pour le raccourcir si vous n’avez pas besoin de toute sa longueur !



DE NOMBREUSES FONCTIONS







Notre longue expérience en conception de refroidisseurs pour ordinateurs portables nous permet de connaître précisément vos besoins et d'y répondre : le KLIM Mistral dispose de supports frontaux pour maintenir votre PC en place, de plusieurs niveaux d’inclinaison pour un meilleur confort, de 2 ports USB, pour que vous n’en perdiez pas en le connectant, et d'un éclairage RGB si vous souhaitez égayer un peu votre bureau.



ENTRÉES D’AIR AVEC FILTRE À POUSSIÈRE



Le KLIM Mistral aspire l'air et le propulse à travers votre ordinateur, pour une puissance de refroidissement maximale. Les deux entrées sont protégées par des filtres afin de garantir que la poussière ne s’accumule pas sur les ventilateurs, ce qui nuirait à leur performance. Remarque : si votre ordinateur portable est équipé de sorties à l’arrière, collez les déflecteurs fournis pour éviter que l’air chaud n’entre à nouveau dans le refroidisseur.



LE SUPPORT VENTILÉ LE PLUS PUISSANT À CE JOUR : À la différence des supports classiques, le KLIM Mistral est équipé de deux turboventilateurs haute puissance (4500 RPM). Ces derniers refroidissent votre PC en quelques secondes et le joint en caoutchouc isolant du KLIM Mistral maximise leur efficacité. En contrepartie, il est plus bruyant que la moyenne, mais vous pouvez régler sa puissance (3 niveaux) pour trouver l'équilibre parfait entre bruit et refroidissement.



CONTRÔLES PRATIQUES + ÉCLAIRAGE RGB ÉLÉGANT : Les trois boutons à l'avant du refroidisseur vous permettent de régler sa puissance. Appuyez sur ON pour le démarrer et sélectionnez le niveau de puissance souhaité en appuyant sur SPEED. Utilisez le bouton LED pour personnaliser l'éclairage de la bordure du KLIM Misteal (5 couleurs au choix). Vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé le même bouton pour les désactiver complètement si vous préférez un style plus sobre.



RÉSISTANT + GARANTI 5 ANS : Un support ventilé a intérêt à tenir dans le temps s'il veut pouvoir protéger votre pc portable des années durant. Nous nous sommes assurés de sélectionner des matériaux durables et des composants fiables pour que vous ayez l'esprit tranquille. En gage de notre confiance, le KLIM Mistral est garanti 5 ans, c'est un achat sans risque pour vous. Et en cas de soucis, nos spécialistes sont joignables 24h sur 24, 7 jours sur 7 !



INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA COMPATIBILITÉ : Ce refroidisseur est compatible avec des ordinateurs portables de 14 et 17 pouces seulement. Les modèles plus petits ne sont pas pris en charge. De plus, assurez-vous que votre PC portable ait ses sorties d'aération dessous. N’UTILISEZ PAS ce modèle si le dessous de votre PC portable n’a pas de grille (comme les MacBook d’Apple). En cas de doute, utilisez l’option « Contacter le vendeur » sur Amazon pour que nous vous guidions !



Il est disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 59.97 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



KLIM TECHNOLOGIES