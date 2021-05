Lancement de la PowerColor Radeon RX 6700 XT HellHound Spectral White.



À la fin du mois dernier, PowerColor a dévoilé la première image du PCB entièrement blanc de sa prochaine carte graphique Radeon RX 6700 XT Spectral White. VideoCardz est sorti avec des images de presse de haute qualité de la carte avant son lancement. Les images révèlent non seulement le PCB entièrement blanc du teaser, mais aussi un blanchiment complet qui s'étend à la protection du refroidisseur, la plaque arrière, les autocollants d'embellissement du moyeu du ventilateur, et même le support d'E/S arrière en métal. L'illumination RVB des trois ventilateurs semble être d'un blanc éclatant, mais vous pouvez la personnaliser à votre guise. Il y a également un interrupteur physique pour éteindre l'éclairage. On ne sait pas si le Spectral White a un état d'esprit différent de celui du RX 6700 XT HellHound normal. Le lancement du produit pourrait être imminent.























PowerColor vient de lancer officiellement la carte. Le communiqué de presse suit, la carte a les mêmes horloges que la HellHound vanilla.



TUL Corporation, un fabricant leader et innovant de cartes graphiques AMD depuis 1997, annonce que ses nouvelles cartes graphiques HELLHOUND AMD Radeon RX 6700 XT SPECTRAL WHITE sont désormais disponibles dans une magnifique couleur entièrement blanche, parfaite pour les utilisateurs qui cherchent à construire un PC à thème entièrement blanc.



HellHound également conçu pour les batailles dans la neige



La série HELLHOUND de PowerColor, récemment annoncée et déjà très appréciée, bénéficie d'un nouveau design tout blanc, même ADN, même performance... autre camouflage !



- PCB blanc,

- Magnifique plaque arrière blanche avec LED blanc glacier,

- Plaque E/S blanche,

- Ventilateurs illuminés blancs,

- Magnifique capot blanc.



Nous nous concentrons sur la meilleure expérience de jeu, sans compromis. La carte graphique HELLHOUND AMD Radeon RX 6700 XT SPECTRAL WHITE est froide et silencieuse, construite pour être ultra-fiable, et est sûre de fournir aux joueurs exigeants des performances ultra-rapides et les effets visuels les plus avancés pour le jeu en 1440p, comme il a été démontré dans les dernières critiques.



La puissance de HellHound



Pour obtenir le meilleur refroidissement, les cartes graphiques PowerColor HELLHOUND AMD Radeon RX 6700 XT sont armées d'un triple ventilateur (100 mm x 90 mm x 100 mm), d'un refroidisseur avec 5X6Φ heat-pipes nickelés, et d'une base lisse en cuivre nickelé pour une dissipation efficace de la chaleur. La carte graphique HELLHOUND AMD Radeon RX 6700 XT utilise également un VRM à 8+2 phases avec DrMOS, des condensateurs à haut polymère et deux connecteurs PCI-E à 8 broches pour offrir de hautes performances.



La carte graphique PowerColor HELLHOUND AMD Radeon RX 6700 XT SPECTRAL WHITE dispose de 2560 processeurs stream avec un Boost Clock allant jusqu'à 2581 MHz et un Game Clock allant jusqu'à 2424 MHz. Avec 12 Go de mémoire haute vitesse GDDR6 cadencée à 16 Gbps effectifs et 96 Mo de Infinity Cache, qui réduit considérablement la latence et la consommation d'énergie, offrant des performances de jeu globales supérieures à celles des architectures traditionnelles.



Voici la fiche technique :







VIDEOCARDZ