ASUS annonce le graveur de DVD portable ZenDrive U8M avec USB-C.



ASUS annonce aujourd'hui le ZenDrive U8M, un tout nouveau lecteur DVD externe de grand style, doté de l'interface USB-C de dernière génération pour permettre une lecture multimédia et un archivage des données instantanés et pratiques. Imprégné de l'esprit de la série iconique ASUS ZenBook, l'U8M est le complément parfait des ordinateurs portables ultraslim de dernière génération. Il offre une prise en charge M-DISC pour créer des archives durables et inclut un logiciel intuitif pour des sauvegardes faciles et complètes.











Le ZenDrive U8M intègre de sérieuses fonctionnalités dans un cadre robuste et ultra-mince de 13 mm. Doté de la magnifique esthétique des cercles concentriques d'inspiration zen, il combine sans effort un grand design, une construction solide et un style sophistiqué. Pour plus de simplicité et de rapidité, le ZenDrive U8M se connecte via USB-C. Ce type de port est une caractéristique de pratiquement tous les nouveaux ordinateurs portables, y compris tous les nouveaux modèles ASUS ZenBook - l'ASUS ZenDrive U8M est donc prêt à être branché. Cette petite prise intelligente permet une connexion pratique dans toutes les directions, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter une fonctionnalité de lecture multimédia ou de sauvegarde instantanée à tout ordinateur moderne Windows ou Mac.







Sauvegardez vos précieuses photos, vidéos et données pour plusieurs générations



Le ZenDrive U8M prend en charge la technologie M-DISC, une solution de stockage de qualité archive qui permet de protéger les précieux souvenirs numériques, qu'il s'agisse de photos de famille, de vidéos personnelles ou autres. La technologie de gravure M-DISC grave les données enregistrées dans une couche brevetée ressemblant à de la roche et résistant aux conditions extrêmes, ce qui permet de stocker en toute sécurité les souvenirs numériques et les données importantes d'une vie entière, jusqu'à 1 000 ans.



Une solution de sauvegarde complète et facile à utiliser



Le ZenDrive U8M offre une solution de sauvegarde complète et facile à utiliser pour Windows, avec tout ce qu'il faut pour protéger les données précieuses, pour une tranquillité d'esprit totale. Tout ce dont l'utilisateur a besoin, c'est d'une réserve de disques vierges, puis la sauvegarde se fait en trois étapes simples via une interface intuitive. Le cryptage protégé par mot de passe est une option, ainsi que les fonctions de dossiers cachés. Le ZenDrive U8M est également livré avec Nero BackItUp pour archiver facilement des photos, des vidéos ou des données sur un disque dur ou un disque SSD.



