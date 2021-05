Bitspower lance le réservoir de distribution TouchAqua Sedna 303C pour le In Win 303C.



Bitspower est en train de développer des réservoirs de distribution pour des boîtiers PC haut de gamme populaires sous la marque Sedna. Après avoir lancé le TouchAqua Sedna pour le PC O11D de Lian Li, nous voyons la société développer une solution similaire pour le In Win 303C. Fait presque entièrement d'acrylique et de joints, le Sedna 303C s'accroche à un radiateur inclus de 240 mm x 120 mm, comme le montrent les images ci-dessous.



















La plaque de distribution principale dispose d'entrées/sorties aux bons endroits pour connecter les blocs d'eau CPU et VGA (et réduire l'encombrement des tubes), tandis qu'un réservoir cylindrique de 141 ml est fixé à une extrémité, équipé en usine d'une pompe Bitspower SC1, avec un débit maximal de 960 L/h et une hauteur de pression de 5 m. Avec le radiateur, vous obtenez une paire de ventilateurs 120 mm BPTA-FX120PWM-DRGB. Le corps de la plaque de distorsion est constellé de DEL RVB adressables.



Disponible dès maintenant, le TouchAqua Sedna 303C est proposé à un prix d'environ 350 Dollars américains.



TECHPOWERUP