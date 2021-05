EVGA annonce les alimentations SuperNOVA 850 GM/750 GM.



Voici la nouvelle ligne EVGA SuperNOVA GM. Disponible en 850 W et 750 W, ces nouvelles alimentations sont conçues pour apporter la puissance, le prestige et les performances des alimentations primées d'EVGA dans un facteur de forme SFX-Standard. Avec une efficacité certifiée 80 PLUS Gold, des câbles entièrement modulaires et des condensateurs 100 % japonais, les GM font de l'ombre à leurs concurrents. De taille réduite, abordables et dotées de tout ce dont vous avez besoin, les alimentations EVGA SuperNOVA GM s'adaptent parfaitement aux espaces restreints.











Conception entièrement modulaire



N'utilisez que les câbles dont vous avez besoin, ce qui réduit l'encombrement des câbles et améliore la circulation de l'air.



Adaptateur de support SFX à STX inclus



Les alimentations GM ont été conçues pour alimenter les systèmes construits dans les plus petits boîtiers de PC, mais sont également capables d'alimenter les systèmes construits dans un facteur de forme ATX standard.



Condensateurs fiables 100% japonais



Obtenez la plus grande fiabilité et les meilleures performances grâce à l'utilisation de condensateurs japonais de la plus haute qualité possible sur les composants les plus critiques du système.



Ventilateur à paliers à dynamique fluide de 92 mm avec mode EVGA Auto ECO



Un ventilateur à paliers à dynamique fluide de haute qualité confère à la série GM une fiabilité et des performances thermiques excellentes. Le mode EVGA Auto ECO garantit que l'alimentation reste totalement silencieuse pendant les charges faibles à moyennes. Le ventilateur ne tourne que lorsque cela est nécessaire, ce qui permet un fonctionnement totalement silencieux !



