AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.5.1 Bêta.



Cette version apporte de nombreuses fonctionnalités à bord ainsi que la correction de nombreux problèmes apparus dans le passé.



En commençant par la prise en charge du jeu PC Resident Evil Village :







AMD promet d'offrir un taux d'images par seconde jusqu'à 13 % supérieur en réglages maximum 4K, tout en utilisant la carte graphique Radeon RX 6800 XT. La comparaison a été effectuée en se référant au pilote précédent, 21.4.1, qui ne permettait pas à la carte d'atteindre des FPS aussi élevés qu'il est maintenant possible avec le support approprié pour le jeu. Un autre jeu qui a été ajouté à la liste de support est Metro Exodus PC Enhanced Edition. Certains correctifs ont été mis en œuvre, comme les mesures de performance incorrectes qui ont pu signaler des températures incorrectes sur les processeurs Ryzen 5 1600 series.



Support pour :



- Resident Evil Village : Jusqu'à 13% d'augmentation des performances dans Resident Evil Village @ 4K MAX settings, avec Radeon Software Adrenalin 21.5.1 sur la carte graphique Radeon RX 6800XT de 16 Go, par rapport à l'édition précédente du pilote logiciel 21.4.1,

- Metro Exodus PC Enhanced Edition.



Problèmes corrigés



- Disco Elysium peut présenter un scintillement de texture sur les arbres avec les produits graphiques de la série Radeon RX 6000.

- Les mesures de performance peuvent indiquer de manière incorrecte les températures sur les processeurs de la série Ryzen 5 1600.

- Des performances inférieures à celles attendues peuvent être constatées aux résolutions 4K avec les produits graphiques de la série Radeon RX 6000 dans certaines missions de Payday 2.

- Moonlight Blade peut subir un crash de l'application lorsqu'il entre dans un jeu avec raytracing activé.

- Une corruption verte peut être observée dans certains aperçus vidéo sur les pages média ou les vignettes de Radeon Software.

- Les touches de raccourci de Radeon Software utilisant le pavé numérique peuvent parfois ne pas s'enregistrer ou fonctionner correctement après la mise à niveau vers une version plus récente de Radeon Software.

- Les fichiers d'enregistrement et multimédia de Radeon Software ne parviennent pas toujours à détecter et à étiqueter les captures d'écran, les replays ou les enregistrements de Rainbow Six Siege.

- Ajout de la détection des jeux Radeon Software pour certains jeux Xbox Game Pass récemment ajoutés.



Notes de bas de page



- RS-362, Tests effectués par AMD Performance Labs au 30 avril 2021 sur la Radeon RX 6800XT 16 Go, en utilisant un système de test comprenant un processeur AMD Ryzen 9 5900X (3,7 GHz), 16 Go de mémoire DDR4-3200 MHz, et Windows 10x64 avec Radeon Software Adrenalin 21.5.1 par rapport à l'édition précédente du pilote 21.4.1 sur Resident Evil Village @ 4K MAX settings. Les performances peuvent varier.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



AMD