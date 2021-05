GIGABYTE dévoile les SSD M30 M.2 Gen 3 NVMe.



GIGABYTE a dévoilé aujourd'hui la gamme M30 de disques durs solides construits dans le format M.2-2280, qui exploitent l'interface hôte PCI-Express 3.0 x4. Les disques combinent un contrôleur inconnu avec 256 Mo de cache DRAM DDR3L, et une mémoire flash 3D TLC NAND ; et sont proposés dans des capacités de 512 Go et 1 To. Ces deux variantes de capacité ont la même quantité de cache DRAM. GIGABYTE utilise un PCB haute densité avec des couches de cuivre de 2 oz, qui, selon lui, peut réduire la température du contrôleur jusqu'à 15 °C et la température de la flash NAND jusqu'à 5 °C.











En ce qui concerne les performances, GIGABYTE affirme que les deux variantes de capacité offrent des lectures séquentielles allant jusqu'à 3500 Mo/s, et des écritures séquentielles allant jusqu'à 3000 Mo/s. La variante de 1 To offre des lectures aléatoires 4K allant jusqu'à 308 000 IOPS, et des écritures aléatoires allant jusqu'à 332 000 IOPS ; tandis que la variante de 512 Go est légèrement plus rapide, offrant jusqu'à 350 000 IOPS en lectures aléatoires 4K, et 302 000 IOPS en écritures aléatoires 4K. Les disques sont couverts par une garantie de 5 ans, la variante de 1 To offre une endurance de 650 TBW, et la variante de 512 Go 350 TBW.



La société n'a pas révélé les prix.



TECHPOWERUP