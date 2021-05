Les modules overclockables DDR5 de Kingston Technology bientôt disponibles sur le marché.



Paris, France –06mai2020 –Kingston Technology Europe Co LLP, une filiale de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits de mémoire et des solutions technologiques, annonce avoir envoyé des modules DDR5 overclockables à ses partenaires de cartes mères pour commencer la qualification sur la plateforme mémoire de nouvelle génération. Kingston a conçu ses modules DDR5 avec un profil XMP prédéfini, mais a également permis à ses partenaires de cartes mères de régler manuellement le circuit intégré de gestion de l'énergie (PMIC) au-delà de la spécification DDR5 de 1,1 V, offrant ainsi une flexibilité maximale pour l'overclocking. Kingston prévoit de livrer ses solutions DDR5 au troisième trimestre.



La validation des mémoires nécessite la coopération de l'ensemble de l'écosystème informatique et au cours de ses 33 ans d'existence, Kingston a tissé des liens étroits avec les principaux fabricants de cartes mères et de chipsets. Cette étape s'inscrit dans le processus de mise sur le marché de solutions mémoire de pointe, performantes et overclockables, à venir dans le courant de l'année.



Depuis plus de 30 ans, Kingston a méticuleusement conçu et testé à 100% chaque cellule de chaque puce de chaque module. Ces tests méthodiques, associés à une garantie à vie et à un service clientèle inégalé, ont fait de Kingston le plus grand fabricant de mémoires tierces au monde, avec plus de 80 % de parts de marché. Kingston est également un membre de longue date du JEDEC, l'entité qui régit l'industrie de la microélectronique. Depuis plus de dix ans, Kingston siège également au conseil d'administration du JEDEC, contribuant ainsi à définir les normes que tous les fabricants doivent respecter.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



KINGSTON