Les spécifications du Core-H de 11e génération d'Intel ont été dévoilées : le "Tiger Lake" à 8 cœurs est une réalité.



Le légendaire silicium à 8 cœurs "Tiger Lake-H" d'Intel, construit sur le processus SuperFin de 10 nm, est proche de la réalité. Les prochains processeurs Core de 11e génération "Tiger Lake-H" de la société, destinés aux ordinateurs portables de performance et de jeu, exploitent cette matrice. Un rapport de HD Tecnologia divulgue des diapositives d'Intel qui détaillent la gamme de processeurs et leurs caractéristiques. Pour commencer, les processeurs de la série Core-H de 11e génération sont proposés avec des nombres de cœurs allant de 4 cœurs/8 threads, à 6 cœurs/12 threads, et 8 cœurs/16 threads. Au vu de la date d'embargo figurant sur les diapositives qui ont fait l'objet de la fuite, on peut s'attendre à un lancement officiel aussi proche que le 11 mai 2021.











Le silicium SuperFin 10 nm "Tiger Lake-H" comporte 8 cœurs de CPU "Willow Cove" et un iGPU actualisé basé sur la dernière architecture graphique Gen12 Xe LP de la société. Chacun des huit cœurs de CPU dispose de 1,25 Mo de cache L2, et ils partagent un énorme 24 Mo de cache L3. L'iGPU Gen12 Xe LP ne dispose que de 32 unités d'exécution (UE), selon les diapositives, soit un tiers de celles des 96 UE du "Tiger Lake-U". Le composant non central est également mis à jour, avec un support natif DDR4-3200 à double canal et un complexe racine PCI-Express 4.0 à 28 voies. 16 de ces voies sont câblées en tant que PEG (PCI-Express Graphics), quatre en tant qu'emplacement NVMe relié au CPU et huit vers le bus DMI 3.0 à 8 voies du chipset.







La gamme est menée par le Core i9-11980HK, le SKU phare de cette génération, conçu pour les ordinateurs portables de jeu du segment "halo". Cette puce exploite au maximum le silicium "Tiger Lake-H", fait fonctionner les 8 cœurs du processeur à des vitesses allant jusqu'à 5,00 GHz et a un TDP nominal de 65 W. Elle est également débloquée pour l'overclocking. Cette partie est suivie par le i9-11900H, avec les mêmes caractéristiques matérielles, mais sans fonctions d'overclocking ; fréquence de boost jusqu'à 4,90 GHz, et TDP de 45 W. Le Core i7-11800H a le même nombre de cœurs/16-threads que les parties Core i9, mais avec des vitesses d'horloge inférieures jusqu'à 4,60 GHz.







Les Core i5 de cette gamme ont 6 cœurs/12 threads et sont dotés de 12 Mo de cache L3 partagé (contre 18 Mo attendus, si l'on se fie à la logique des tranches L3 de 3 Mo par cœur sur le silicium). Les Core i5-11400H et i5-11260H ont des fréquences allant jusqu'à 4,10 GHz et 4,00 GHz, respectivement et ont un TDP de 35W. Le Core i7-11370H, déjà lancé, constitue une anomalie dans cette gamme. Basé sur le même silicium 4 cœurs/8 threads que le silicium "Tiger Lake-U", avec un TDP augmenté à 28 W, il s'agit d'un processeur de segment U amélioré pour devenir de segment H.







Dans sa présentation, Intel a pointé ses armes sur le processeur Ryzen 9 5900HS d'AMD pour le comparer à son Core i5-11400H. L'entreprise mise beaucoup sur l'IPC élevé de ses cœurs de CPU "Willow Cove" pour faire passer son équation performance-prix face à la série Ryzen 5000H/HS basée sur "Zen 3".



Outre les 20 couloirs PCIe Gen 4 du processeur, le chipset offre jusqu'à 24 couloirs PCI-Express Gen 3.0 en aval. Les mises à jour des E/S de la plateforme incluent la prise en charge de Thunderbolt 4 (40 Gbps) et du Wi-Fi 6E.



VIDEOCARDZ