Total War : Warhammer III dévoile une bande-annonce de gameplay.



Total War : Warhammer III. L'annonce de Total War : Warhammer III n'a pas été une surprise pour grand monde. Le terrain était là pour être utilisé et développé après les excellentes sorties de Total War : Warhammer et Total War : Warhammer II. Eh bien, nous avons enfin un premier aperçu du gameplay de Warhammer III, ou du moins un aperçu de celui-ci, et des informations sur ce que nous obtiendrons bientôt.







Commençons par le plus simple : voici la bande-annonce : Cliquez ICI.



Que savons-nous de Total War : Warhammer III à ce jour ? Nous savons que Total War : Warhammer III proposera probablement la plus grande campagne de tous les Total War à ce jour, en incorporant tout ce qui se trouve dans les deux premiers jeux. Maintenant, cela viendra très probablement après le lancement, alors qu'en est-il de la première campagne ?



Nous savons qu'elle s'étendra des "mystérieuses terres de l'Est aux royaumes du Chaos infestés de démons". Nous savons également que Kislev et Cathay seront présents dans le jeu. Creative Assembly modifiera la carte en fonction des besoins du jeu, mais un coup d'œil ci-dessous donne une idée de l'étendue du jeu. En accord avec la taille de Mortal Empires, nous pourrions voir tout ce qui va des Terres sombres à la mer orientale, potentiellement aussi le Nippon, si la carte s'étend assez loin au sud. Nous n'avons pas vu les Terres du Sud dans Warhammer 2, donc il y a toujours une chance de ne pas voir Khuresh.



Et les royaumes du chaos ? Comme ils ne sont pas directement reliés par la terre ou la mer, je pense que quelque chose de similaire à Empire : Total War sera mis en place. Deux cartes séparées. C'est ce que je pense. Seulement ici, vous aurez accès à des portails de distorsion placés à certains endroits de la carte, vous permettant de vous transporter vers les royaumes du chaos. Etant donné que les royaumes du chaos, nous allons probablement voir certains des monstres les plus grands et les plus redoutables de la trilogie.







Quant à l'histoire de la campagne, tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent, c'est que chaque faction aura sa propre histoire :



En vous lançant dans une nouvelle grande campagne stratégique, vous aurez pour mission de sauver ou d'exploiter le pouvoir d'un dieu mourant. Chaque race offre un voyage unique à travers le royaume cauchemardesque du Chaos, culminant dans une fin de partie qui déterminera le destin du monde. Le conflit à venir va tout engloutir. Allez-vous conquérir vos démons ? Ou les commanderez-vous ?



Nous en saurons plus le 13 mai 2021, lorsque le gameplay sera dévoilé pour tous.



WCCFTECH