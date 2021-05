LOGITECH nous propose : Le Logitech G Heavy Equipment Farm Simulator Controller.



L'ensemble pour engins agricoles Logitech G représente une gamme impressionnante d'équipements pour simulateur d'engins agricoles spécialisés. Tous les outils essentiels sont là : un volant à 900°, un palonnier et un panneau latéral pour une expérience réaliste et amusante. En partenariat avec GIANTS Software et la communauté Farm Sim (c'est vous !), nous avons intensifié le plaisir de cultiver des terres, de nourrir le bétail et de vendre des produits.



Et pas uniquement celui de conduire des engins ! Retroussez vos manches grâce aux sticks et aux boutons intégrés au volant pour réaliser vos tâches agricoles, tels que la mise en marche d'une tronçonneuse. Tout est compris pour vous offrir la meilleure expérience de simulation agricole possible. Désormais mis à jour avec des améliorations techniques en réponse aux demandes de la communauté, l'ensemble pour engins agricoles est paré pour affronter les rigueurs de la vie à la ferme.















Passez aux choses sérieuses







Effectuez des rotations à 900 degrés dans toutes les directions. Le volant à ressort central comprend tous les éléments essentiels des engins agricoles. Réalisez vos tâches agricoles grâce à la fonction d'inclinaison, la rotation réaliste... et un klaxon. Nous n'avons bien évidemment pas oublié le bouton rotatif afin que vous puissiez aisément commander une boisson ou actionner les commandes sur votre panneau latéral.



Retroussez vos manches







Commandes pratiques pour contrôler votre agriculteur.Ce volant vous fournit les sticks et les boutons nécessaires aux diverses situations du jeu. Les deux sticks analogiques, chacun doté d'un bouton poussoir, sont parfaits pour déplacer vos personnages et contrôler la caméra. Les flèches directionnelles situées à côté de chaque stick offrent huit boutons supplémentaires à portée de main. Deux boutons de déclenchement ergonomiques sont situés à l'arrière. Tout est programmable depuis le jeu.



Exploitez la puissance du moteur







Commande du palonnier dédié du pilote. Profitez de la simulation idéale de tracteurs avec des pédales d'accélérateur et de frein. La course angulaire est définie sur 20 degrés afin de vous offrir un contrôle total. En outre, les pédales sont reliées au volant grâce à un câble d'une longueur d'1,8 m. L'intégralité du kit ne nécessite donc qu'un seul port USB de votre équipement de jeu.



Commande du chargeur pour tous les axes







Compatible avec les mods grâce à plus de 25 boutons programmables. Gérez facilement des moissonneuses, grues, scies, déchiqueteuses, remorques et plus encore. Le stick du chargeur contrôle les axes haut/bas et rotatif tandis que le commutateur de mode double ces commandes en vous proposant six axes. Configurez en toute simplicité le régulateur de vitesse et la fonction de pilote automatique afin de pouvoir vous concentrer sur d'autres tâches (manger votre casse-croûte, par exemple).



Cultivez des récoltes exceptionnelles







Vous êtes prêt à vous lancer. GIANTS Software ajoute constamment des véhicules et des fonctions afin d'améliorer votre expérience de simulation agricole. Le jeu comporte plus de 250 véhicules et outils authentiques et bien plus encore en préparation. Logitech G s'est assuré que le panneau latéral pour véhicules est en mesure de gérer tous les véhicules et les outils du jeu. Grâce à ses 25 commutateurs et boutons programmables, le panneau latéral est un équipement évolutif.



Installation simple



En permanence prêt à l'emploi. Il n'est pas nécessaire de télécharger des pilotes ou d'installer des logiciels supplémentaires. L'ensemble fonctionne avec Windows 7, 8.1 et 10 et est compatible avec tous les logiciels principaux de simulation agricole ainsi que certains jeux tels qu’Euro Truck, Train Simulator et Elite Dangerous.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 249.95 euros.



