COOLER MASTER nous propose un nouveau ventirad CPU : Le MasterAir MA624 Stealth.



Le Cooler Master MasterAir MA624 Stealth est un superbe ventilateur CPU au design unique et aux performances redoutables. Grâce à son dissipateur aluminium au format double tour et ses 2 ventilateurs 140 mm en Push-Pull, il est capable de refroidir

efficacement les CPU les plus puissants.



















Une puissance de refroidissement implacable







6 caloducs et une couverture complète de la base en cuivre nickelé assurent un contact sans faille avec le CPU pour une excellente dissipation de la chaleur.



Deux fois la surface







Les dissipateurs à double tour offrent deux fois plus de surface pour un meilleur refroidissement.

La meilleure combinaison d'épaisseur d'ailettes et de distance entre les couches garantit un flux d'air maximal à travers le dissipateur.



Silencieux et puissant







Les deux ventilateurs SickleFlow 140 fournissent un débit et une pression d'air optimaux grâce à la configuration Push-Pull, pour d'excellentes performances à des niveaux sonores inaudibles.



Comprend deux Sickleflow 140 et un Sickleflow 120







Un troisième ventilateur SickleFlow 120 est inclus en option pour le dégagement nécessaire de la RAM.



Compatibilité et dégagement







Conception optimisée pour la compatibilité des cartes graphiques sur les plateformes ATX et M-ATX.



Configuration des ventilateurs :



- SickleFlow 120 x 1 & SickleFlow 140 x 1 : Permet une hauteur de RAM de 40 mm pour le dégagement et la compatibilité.



- SickleFlow 140 x 1 : Le design concave du dissipateur thermique permet une compatibilité avec la RAM jusqu'à 70 mm.



Les Dimensions :







La fiche technique



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 109.96 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



COOLER MASTER