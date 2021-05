Les performances du processeur de bureau AMD Ryzen 7 5700G Cezanne Zen 3 révélées dans les premiers benchmarks.



À la mi-avril, AMD a officiellement lancé sa série de processeurs de bureau Ryzen 5000G basés sur Zen 3. Contrairement aux processeurs de bureau "Vermeer" de Zen 3, comme le Ryzen 9 5950X, ces nouveaux processeurs "Cézanne" sont dotés d'un graphisme intégré grâce à un GPU Radeon Vega (avec jusqu'à 8 cœurs de GPU).







AMD a annoncé le Ryzen 7 5700G comme son processeur phare Cezanne, et maintenant nous avons un petit aperçu du type de performance qu'il offrira lorsqu'il sera livré dans les systèmes OEM. Le célèbre leaker @TUM_APISAK a trouvé des entrées pour le Ryzen 7 5700G dans les bases de données UserBenchmark et CPU-Z.



Pour le score UserBenchmark, le Ryzen 7 5700G a été installé dans un Hewlett-Packard Pavilion Desktop (TP01-2xxx), avec un score de 98,5 % pour le benchmark processeur et 18,5 % pour le benchmark graphique. Le faible score graphique ne devrait pas surprendre étant donné qu'AMD s'accroche toujours à son architecture GPU Vega pour ses APU. Il faudra attendre au moins le lancement de l'architecture Zen 4 pour voir une mise à niveau significative avec des GPU RDNA 2 intégrés dans les APU Ryzen.







Pour ce qui est du résultat CPU-Z, nous avons obtenu des scores de 631 et 6534, respectivement, pour les cœurs simples et multiples. Cela place le processeur devant l'Intel Core i9-10900K de la génération précédente dans le benchmark à un seul cœur. Le Ryzen 7 5700G est un processeur 8 cœurs/16 threads avec une horloge de base de 3,8 GHz et une horloge boostée de 4,6 GHz. Il dispose de 20 Mo de cache (L2 + L3), d'un GPU Vega 8 et d'un TDP de seulement 65 watts.







niquement supportés par les anciennes cartes mères X470 et B450, mais c'est au fabricant de la carte mère d'ajouter le support BIOS nécessaire. Les équipementiers ont bien sûr la primeur des nouveaux processeurs Ryzen 5000G, mais AMD affirme que les bricoleurs pourront mettre la main sur ces puces dans le courant de l'année.



HOTHARDWARE