SteelSeries lance le logiciel de capture : Moments Game.



SteelSeries Moments quitte la phase bêta et est officiellement lancé. SteelSeries Moments est un logiciel de capture de jeux qui vous permet d'enregistrer et de partager facilement des clips sur les médias sociaux pris en charge et les plateformes de vidéo en ligne comme Discord et YouTube. SteelSeries Moments est disponible gratuitement et est intégré à l'application SteelSeries GG avec SteelSeries Engine.







Une présentation du logiciel : Cliquez ICI.



Partager des clips de jeu en toute simplicité



SteelSeries Moments est le moyen le plus simple d'enregistrer, de modifier et de partager des séquences de jeu. Il vous suffit d'utiliser un raccourci clavier personnalisé pour capturer des moments de votre jeu en toute transparence, sans superposition envahissante. Découpez et modifiez les clips dans l'application avec des ajustements image par image. Téléchargez les clips directement sur les médias sociaux et les plateformes vidéo pris en charge, notamment YouTube, Discord et Reddit.



L'application permet aux utilisateurs d'ajouter des légendes aux clips Moments. Ils peuvent également ajouter des GIF à leurs clips. SteelSeries Moments prend en charge les systèmes de jeu basés sur Windows utilisant n'importe quelle carte graphique - NVIDIA ou Radeon. L'application capture le gameplay en qualité vidéo jusqu'à 1440p à 60 FPS.



Comparaison :







Pour en savoir plus où télécharger SteelSeries Moments, veuillez consulter le site suivant : Cliquez ICI.



VORTEZ