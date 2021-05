Échantillon d'ingénierie d'Intel Core-1800 Alder Lake repéré avec une configuration 16C/24T.



La prochaine génération de processeurs Alder Lake d'Intel sera la première itération de l'architecture hétérogène x86. Cela signifie qu'Intel combinera pour la première fois des cœurs plus petits, à faible consommation, avec de grands cœurs à haute performance pour donner un coup de fouet à toutes les charges de travail. Si une tâche n'a pas besoin de beaucoup de puissance, comme une tâche de fond, par exemple, les petits cœurs sont utilisés. Et si vous avez besoin de faire un rendu ou si vous voulez lancer un jeu, les gros cœurs sont utilisés pour fournir la puissance nécessaire aux tâches. Intel a décidé de fournir une telle architecture sur le SuperFin avancé de 10 nm, qui représente une amélioration majeure par rapport au processus existant de 14 nm.







Aujourd'hui, nous avons reçu des informations d'Igor's Lab, montrant la fuite des spécifications de l'échantillon d'ingénierie du processeur Intel Core-1800. Bien que cela ne représente pas le nom final, nous voyons que les informations divulguées montrent que le processeur est B0 stepping. Cela signifie que le processeur verra plus de changements lorsque l'échantillon final arrivera. Le processeur possède 16 cœurs avec 24 threads. Huit de ces cœurs sont de gros cœurs avec hyperthreading, tandis que les 8 autres sont des cœurs Atom plus petits.







Ils fonctionnent à l'horloge de base de 1800 MHz, tandis que les vitesses d'accélération sont de 4,6 GHz avec deux cœurs, 4,4 GHz avec quatre cœurs, et 4,2 GHz avec 6 cœurs. Lorsque tous les cœurs sont utilisés, la vitesse de boost est verrouillée à 4,0 GHz. Le processeur a un TDP PL1 de 125 watts, tandis que la configuration PL2 fait passer le TDP à 228 watts. Le CPU fonctionnait à 1,3147 volts pendant le test.



