Intel NUC 11 Essential détaillé : Alimenté par des Pentium Silver et des Celeron "Jasper Lake".



Intel met la dernière main au NUC 11 Essential, sa nouvelle génération d'ordinateurs de bureau NUC d'entrée de gamme équipés de SoC Pentium Silver et Celeron basés sur le silicium 10 nm "Jasper Lake". Parmi les options de SoC, on trouve le Pentium Silver J6005, doté d'un CPU 4 cœurs/4 threads basé sur la microarchitecture "Tremont", d'un iGPU Gen11 avec 32 unités d'exécution et d'une interface mémoire DDR4 à double canal. Le Celeron J5105 est la meilleure option suivante, avec des vitesses d'horloge légèrement inférieures et le Celeron J4505, une partie 2-core/2-thread.







Le NUC 11 Essential est doté de deux emplacements DDR4 SO-DIMM pouvant accueillir jusqu'à 16 Go de mémoire DDR4-2933 à double canal. L'iGPU Gen11 est utilisé pour fournir un port HDMI 2.0b et un port DisplayPort 1.4, qui prennent tous deux en charge les écrans 4K jusqu'à 60 Hz. La connectivité comprend 802.11ax + Bluetooth 4.2 avec déchargement audio, un réseau local câblé 1 GbE, quatre ports USB 3.1 de type A à 5 Gbps et deux ports USB 2.0. Une brique d'alimentation de 65 watts est incluse. Il mesure 135 mm x 115 mm x 36 mm.



FANLESSTECH