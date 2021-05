Sniper Ghost Warrior Contracts 2 en main - Tout sur l'œil du taureau.



Avec Sniper Ghost Warrior Contracts 2, le développeur polonais CI Games poursuit directement la formule ciblée vue dans le premier titre Contracts.



Sniper Ghost Warrior 3 a connu des performances médiocres, que CI Games a attribuées en grande partie à la conception d'un monde ouvert (et à son prix élevé). C'est désormais chose faite, même si les cartes permettent toujours une certaine liberté d'action, comme nous avons pu le constater lors d'une récente prise en main du jeu.







Cependant, la grande différence par rapport au précédent volet est que sur les cinq cartes disponibles au lancement de Contracts 2, trois (la province de Zindah, les hauteurs de Tajmid et l'oued Maladh) comportent des missions de sniper à longue portée spécialement conçues. La communauté elle-même a demandé que l'on mette davantage l'accent sur l'action de tireur d'élite, et CI Games l'a fait dans cette suite.



Ces assassinats ne peuvent être réalisés que depuis des distances extrêmement longues, allant d'environ un kilomètre à encore plus loin. Cela signifie qu'il n'est même pas possible de s'approcher de la cible, comme vous pouvez le voir à la toute fin de la vidéo de gameplay ci-dessous ; si vous essayez de le faire, vous verrez apparaître un écran de game over.



Ce n'est pas vraiment excitant du point de vue de l'auteur ; il aurait été préférable que les développeurs trouvent des moyens d'encourager l'action de sniper avec de meilleures récompenses, peut-être, au lieu de l'imposer comme le seul moyen d'éliminer certaines cibles.



Néanmoins, comme nous l'avons mentionné plus haut, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vous laisse une certaine liberté pour vous attaquer à la plupart des autres cibles. Vous pourrez vous déplacer sur les cartes du Moyen-Orient dans un pur style bac à sable, en éliminant des ennemis, en détruisant des avant-postes ennemis et en découvrant des caches d'armes.



Même l'approche run-and-gun peut être tentée dans une certaine mesure, bien que l'IA se soit avérée plutôt impitoyable à l'avant-dernier niveau de difficulté, puisqu'elle peut tuer le personnage du joueur avec seulement quelques balles aux bons endroits. Une approche furtive est donc généralement conseillée, et vous pouvez même choisir d'interroger les soldats ennemis pour obtenir des informations utiles, comme la localisation de leurs coéquipiers.







Les joueurs qui aiment le sniper trouveront que l'assassinat à distance demande beaucoup de finesse. Vous devrez calibrer la distance de votre cible, ajuster l'élévation de la lunette et utiliser la courbe de trajectoire du DRS (système de réticule dynamique) pour évaluer exactement où vos tirs vont atterrir. Même la météo peut jouer un rôle important lorsque vous tirez à grande distance, bien que les balles D.A.R.P.A. puissent être équipées sur votre arme pour ignorer automatiquement les facteurs d'élévation et de météo. Le démembrement, l'un des éléments caractéristiques de la série Sniper, a été ajouté à cette suite et devrait plus que satisfaire les fans en termes de gore d'après ce que nous avons vu.



Comme d'habitude dans la série, vous disposez d'un drone qui peut vous aider à faire de la reconnaissance à distance et peut même soumettre des cibles une fois amélioré. Cependant, dans Contracts 2, le drone peut être contré par des brouilleurs et des tours anti-drones ; le premier peut être désactivé par un EMP ou simplement en tirant sur son panneau, mais les secondes sont blindées et ne peuvent être désactivées d'aucune façon. Lorsque vous rencontrez une tour anti-drone, éloignez-vous de son champ d'action ou votre drone s'arrêtera complètement. Vous disposez également d'une tourelle, qui peut être un excellent outil tactique pour cibler les ennemis à distance et même pour détourner l'attention de l'emplacement réel de votre personnage.



Les développeurs ont déclaré que le jeu (vendu au prix de 40 dollars) pouvait être terminé en huit heures environ en suivant les objectifs principaux, mais qu'il faudrait beaucoup plus de temps que cela pour remplir tous les objectifs de chaque mission. Des DLC sont déjà prévus après le lancement, mais nous n'avons pas encore pu obtenir de détails concrets à leur sujet.



Graphiquement, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est toujours basé sur le CRYENGINE comme ses prédécesseurs. Cette version évoluée offre des visuels et une fréquence d'images légèrement améliorés, du moins sur le papier. Notre test a montré une expérience visuelle jolie, mais pas exceptionnelle, sans ray tracing ou tout autre effet DirectX 12 Ultimate. Les options graphiques comprennent une bascule pour FidelityFX, mais il n'y a aucune mention de l'un des nombreux effets inclus dans la boîte à outils de qualité d'image open source d'AMD qui a été utilisé ici. Il n'y a même pas de support officiel pour les écrans High Dynamic Range (HDR), et la toute nouvelle fonction Auto HDR de Windows 10 n'a pas semblé se déclencher non plus, nous laissant coincés dans la gamme dynamique standard (SDR).



Voici un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Les performances semblent déjà décentes dans cette version non finale. Avec tout au maximum à la résolution 4K, nous n'avons rencontré que de brefs ralentissements sur notre PC (Intel i9 9900K, GeForce RTX 3090), bien que ceux-ci puissent très bien être aplanis d'ici la sortie du jeu le 4 juin (sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S et X).



WCCFTECH