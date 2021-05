THE GURU3D nous propose le test du : Enermax LIQMAX III aRGB 240 mm.



Cela fait un moment que nous n'avons pas testé d'unités de refroidissement liquide Enermax. La marque a connu une certaine presse négative basée sur des problèmes dans le passé. Les produits les plus récents devraient cependant leur donner une ardoise propre. Dans cette revue, nous testons le LIQMAX III aRGB avec un radiateur de 240 mm. Ce kit de refroidissement liquide a acquis une certaine réputation grâce à sa première révision. Nous en sommes maintenant à l'itération III, et examinons le modèle 240 mm armé d'un peu d'aRGB mais offrant globalement des performances très décentes dans la fourchette de 65 EUR/USD. Voyons comment ils s'en sortent.



Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. En 2018/2019, les gens ont commencé à remarquer des problèmes de performance avec leurs refroidisseurs LIQTECH, en particulier les TR4 Threadipper qui ont soudainement commencé à se comporter bizarrement. Après avoir ouvert le bloc de refroidissement, il est devenu évident qu'il y avait un problème de masse coagulée qui s'accumulait. Typiquement, c'est l'effet de l'utilisation d'un mauvais liquide de refroidissement en combinaison avec les unités LCS qui ont un mélange de cuivre et d'aluminium, qui est lié à la corrosion si vous n'utilisez pas un liquide de refroidissement correspondant.



C'est devenu un peu la pagaille, littéralement. L'histoire a explosé (à juste titre) dans les médias. Cependant, cela a entaché la réputation d'Enermax. Ils sont revenus avec un programme RMA et ont sorti la révision II de leur série de produits, le problème avait été résolu. Cependant, une fois que vous êtes stigmatisé, cela vous hante pour toujours, car pour les kits de refroidissement liquide, vous devez être capable de faire confiance à leur fonctionnement sans faille, sans réfléchir. Nous n'avons pas entendu parler de problèmes récents depuis un an environ. Et récemment Enermax a augmenté la garantie de ses unités LCS à 5 ans aux USA, avec l'UE qui suivra bientôt.



Pour cette seule raison, nous avons voulu tester à nouveau quelques refroidisseurs Enermax, car tout le monde a droit à une seconde chance, et pour voir où ils en sont en 2021 avec leurs produits. Nous sommes convaincus que les problèmes sont résolus, mais la question reste de savoir si leurs produits sont vraiment performants en termes de refroidissement et d'acoustique, car à ce jour, vous aurez vu très peu de critiques du produit que nous avons testé aujourd'hui par exemple. Pourquoi est-ce important ?



Le LIQMAXX III ARGB est en fait un produit très intéressant, avec un prix de seulement 75 euros, vous recevrez un produit qui n'est peut-être pas parfait, mais qui offre certainement de bonnes performances de refroidissement pour ce prix, avec une puissance de 330 WATTS. Et avec aRGB, il n'est pas mal non plus. Avec une pompe et un radiateur, des bateaux testés sous pression, pré-remplis et scellés directement depuis l'usine pour assurer un fonctionnement sans entretien pendant des années, tout cela sonne bien.



Cette facilité d'utilisation s'étend à sa prise en charge des derniers sockets Intel et AMD, notamment les derniers sockets Intel LGA 1155/1156/1200/2011 et AMD AM3/AM4, mais pas threadripper. La série est équipée d'un microcanal d'eau haute densité et d'un bloc de finition en cuivre pour offrir une conduite thermique efficace, ainsi que d'une ailette en aluminium pour maximiser ses performances de refroidissement. Le remplacement des ventilateurs est possible grâce aux trous de montage standard intégrés.







Voici la fiche technique :











Pour lire la suite : Cliquez ICI.



THE GURU3D