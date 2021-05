UL Benchmarks présente le banc d'essai multiplateforme 3DMark Wild Life Extreme.

UL Benchmarks présente le banc d'essai multiplateforme 3DMark Wild Life Extrême.



3DMark Wild Life Extreme est un nouveau benchmark multiplateforme pour les appareils Apple, Android et Windows. Exécutez Wild Life Extreme pour tester et comparer les performances graphiques des derniers ordinateurs portables Windows, des PC toujours connectés équipés de Windows 10 on Arm, des ordinateurs Apple Mac équipés de la puce M1 et de la prochaine génération de smartphones et de tablettes.



3DMark Wild Life Extreme comprend de nouveaux effets, une géométrie améliorée et davantage de particules, ce qui le rend plus de trois fois plus exigeant que le benchmark Wild Life. Le test utilise une résolution de rendu de 3840 × 2160 (4K UHD) avant de mettre le contenu à l'échelle de l'écran.







Wild Life Extreme utilise l'API Vulkan sur Android et Windows. Sur iOS et Mac, il utilise Metal. Sous Windows 10 on Arm, il utilise DirectX 12. Vous pouvez comparer les scores entre les plateformes et les API.



Comparez les ordinateurs portables Windows et les nouveaux ordinateurs Apple Mac équipés de M1



Exécutez 3DMark Wild Life Extreme pour tester et comparer les performances du GPU des derniers ordinateurs portables Windows, des PC toujours connectés équipés de Windows 10 on Arm et des ordinateurs Apple Mac équipés de la puce M1. Plus le benchmark s'exécute rapidement, plus le score est élevé et plus les performances sont bonnes.



Fixer la barre pour la prochaine génération d'appareils mobiles



3DMark Wild Life Extreme place la barre très haut pour la prochaine génération d'appareils Android et iOS. Ne soyez pas surpris si le taux de rafraîchissement est faible, car le test est trop lourd pour de nombreux téléphones et tablettes actuels.



Deux façons de tester les performances du GPU



3DMark Wild Life Extreme offre deux façons de tester les performances graphiques : un benchmark rapide qui mesure les performances instantanées et un test plus long qui montre comment votre appareil se comporte sur des périodes plus longues de forte charge.



Exécutez le benchmark 3DMark Wild Life Extreme pour mesurer la capacité d'un périphérique à fournir des performances élevées pendant de courtes périodes. Utilisez le score obtenu pour comparer les performances du GPU entre les différentes plates-formes.



Le test de stress 3DMark Wild Life Extreme est un test plus long qui montre les performances d'un périphérique sur de longues périodes de forte charge. Au lieu de produire un score unique, le résultat principal du test de stress est un graphique montrant comment votre appareil gère les performances et la chaleur pendant une utilisation intensive.



Plus qu'un score

3DMark est une application d'analyse comparative qui vous donne plus qu'un score. Avec ses graphiques, ses listes et ses classements détaillés, 3DMark vous donne une vision approfondie des performances des appareils Android et iOS.



Sous Windows, 3DMark permet de comparer facilement votre score de référence avec les résultats d'autres systèmes dotés des mêmes composants. 3DMark vous aide également à faire le lien entre votre score 3DMark et les performances réelles des jeux en estimant le taux de trame auquel vous pouvez vous attendre dans une sélection de jeux populaires.



3DMark Wild Life Extreme pour Windows PC



Wild Life Exreme est disponible dès maintenant sous la forme d'une mise à jour gratuite pour 3DMark Advanced Edition sur Steam, sur le site Web de UL Benchmarks et désormais sur la boutique Nuuvem en Amérique du Sud.



Wild Life Extreme est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les clients de 3DMark Professional Edition disposant d'une licence annuelle valide.



3DMark Wild Life Extreme pour les appareils Android



Wild Life Extreme est disponible dès maintenant sous forme de mise à jour gratuite pour l'application de benchmark 3DMark Android sur Google Play. Votre appareil doit être équipé d'Android 10 ou d'une version ultérieure et prendre en charge la fonction d'anisotropie Vulkan (niveau 16 et supérieur) pour exécuter le benchmark Wild Life Extreme.



3DMark Wild Life Extreme pour les appareils iOS et macOS



Wild Life Extreme est disponible sur l'App Store d'Apple dans notre application gratuite de benchmark 3DMark Wild Life iOS. Sur iOS, la compatibilité commence avec l'iPhone 7 Plus et va jusqu'aux derniers modèles. Sur macOS, le benchmark est compatible avec les ordinateurs Apple Mac équipés de la puce M1.



Vous pouvez télécharger la version Windows ICI.



