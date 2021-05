TEAMGROUP lance le SSD PCIe durable T-CREATE EXPERT pour l'exploitation minière de Chia.



TEAMGROUP lance le T-CREATE EXPERT PCIe SSD, le lecteur à semi-conducteurs le plus durable de la marque grâce à son endurance supérieure en écriture. Le TEAMGROUP T-CREATE EXPERT PCIe SSD est disponible dans des capacités de 1 To et 2 To avec une endurance impressionnante de 6 000 To et 12 000 To respectivement. À titre de comparaison, le CORSAIR Force Series MP600 2 To n'a qu'une endurance TBW de 3 600 To tandis que le Samsung 980 PRO 2 To n'a que 1 200 To. TEAMGROUP couvre également en toute confiance la série de SSD PCIe T-CREATE EXPERT par une garantie de 12 ans.







Spécifications



- Modèle : EXPERT PCIe SSD,

- Interface : PCIe Gen3x4 avec NVMe 1.3,

- Capacité : 1 To/2 To,

- TBW (Terabyte Written) : 1 To : 6,000TB/2 To : 12,000TB,

- Performances : Lecture : 3 400 Mo/s ; Écriture : 3 000 Mo/s,

- MTBF : 3 000 000 d'heures,

- Garantie : Garantie limitée de 12 ans.



TEAMGROUP lance le T-CREATE EXPERT PCIe SSD pour le minage de chia

Ces dernières années, le marché des crypto-monnaies a fait l'objet d'une grande attention, ce qui a entraîné une hausse continue du minage mondial. Le Chia, qui a commencé à s'échanger en mai, est l'un des nouveaux types de crypto-monnaies. Sa méthode de minage est différente des crypto-monnaies précédentes qui utilisent des GPU et des ASIC pour effectuer des calculs et réaliser des bénéfices. Le SSD EXPERT PCIe à durabilité éternelle, développé par T-CREATE, la sous-marque des créateurs de TEAMGROUP, est le meilleur choix pour le "minage de capacité de stockage" respectueux de l'environnement dont Chia fait la promotion.



Le réseau Chia utilise un algorithme de consensus appelé "Preuve d'espace et de temps". Le rendement possible d'un agriculteur Chia est directement proportionnel à son espace de stockage. Si vous voulez réaliser des profits plus élevés aujourd'hui, vous devez disposer de plus d'espace sur votre disque dur. Cette approche garantit que personne ne concevra de matériel à usage spécifique (ASIC) pour le miner.



La capacité de stockage et la consommation d'énergie sont également relativement peu liées. Par conséquent, le réseau Chia est un nouveau système monétaire "vert". Si vous souhaitez rejoindre la communauté minière en utilisant ce modèle écologique, le T-CREATE EXPERT PCIe SSD peut vous aider à obtenir les meilleurs résultats. Il présente des valeurs TBW spectaculaires allant jusqu'à 12 000 To, ce qui en fait l'outil parfait pour prendre en charge les algorithmes de cycle d'écriture intense requis pour le processus de minage.



Comparé au MP33 PCIe SSD ou au QX SSD de TEAMGROUP, le T- CREATE EXPERT PCIe SSD a une endurance de 3 à 10 fois supérieure. Dès aujourd'hui, TEAMGROUP ouvre les pré-commandes du T-CREATE EXPERT PCIe SSD pour le marché minier.



Pour plus d'informations, contactez TEAMGROUP à l'adresse suivante : Cliquez ICI.



