GIGABYTE lance les ordinateurs de bureau de jeu AORUS Model S et Model X équipés de processeurs Intel de 11e génération.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères et de cartes graphiques, a présenté aujourd'hui deux systèmes de jeu de la plate-forme Intel Z590 avec AORUS MODEL X et le mini système AORUS MODEL S, qui adoptent les meilleurs composants et matériaux pour des performances extrêmes. Grâce à une vérification stricte et à une technologie de pointe, GIGABYTE fournit un système PC aux performances de premier ordre avec une dissipation thermique et un contrôle acoustique optimisés. Le système reste frais et silencieux même en cas d'overclocking, ce qui équilibre la haute performance et la basse température pour maintenir l'acoustique du système en dessous de 40dB sans étranglement. En outre, la garantie de trois ans du système complet offre un service rassurant et complet aux utilisateurs.







"Lorsque l'on s'attaque à l'augmentation de la performance des PC, le multi-cœur, la haute fréquence et le stockage abondant deviennent un standard de la plate-forme PC haut de gamme, ainsi que la façon de faire la meilleure matrice de composants pour fournir la performance optimisée avec la fiabilité devient de plus en plus inévitable ", a indiqué Eddie Lin, vice-président de GIGABYTE Channel Solutions. "Le nouveau système AORUS est bien tempéré par les multiples vérifications et réglages de l'équipe R&D de GIGABYTE, ce qui permet d'obtenir une combinaison parfaite de performances fraîches, silencieuses et puissantes avec une compatibilité optimisée, une extensibilité et une garantie de trois ans pour l'ensemble du système.







AROUS MODEL X et AROUS MODEL S sont tous deux construits avec des processeurs Intel 11th gen i9-11900K et des cartes VGA NVIDIA RTX 3080. AROUS MODEL X est spécialement équipé de processeurs et de cartes VGA pré-binées. Grâce aux tests de compatibilité, le MODEL X est équipé de DDR4 4400 MHz 8 Go*2 et le MODEL S de DDR4 4000 MHz 16 Go*2 pour des performances extrêmes dans un format compact. Le stockage de 1 To PCIe Gen4 M.2 SSD et 2 To NVMe M.2 SSD fournit une capacité de stockage plus que suffisante.



AORUS MODÈLE X



Votre système de jeu pour des performances extrêmes, un overclocking en toute fraîcheur et aucun ralentissement.







L'AORUS MODEL X est équipé d'un refroidisseur de liquide 360 et d'un châssis trempé avec une dissipation thermique très efficace, ce qui permet d'obtenir une acoustique inférieure à 40 dB (comme dans une bibliothèque) lors de l'exécution de jeux en 3D. Les câbles d'accession sont bien installés dans le châssis pour offrir une évolutivité de premier ordre, et la conception réfléchie du SSD plug-and-play permet une extension simple sans avoir à s'épuiser à disposer des câbles et à visser. Deux options de panneau latéral métallique et transparent offrent un look distinctif, et le support VGA intégré présente une vitrine soignée et attrayante.



AORUS MODÈLE S



Petit, mais puissant ! Le mini-système le plus silencieux avec une technologie exclusive de dissipation thermique.







AORUS MODEL S bénéficie d'une conception thermique exclusive "tout-en-un" qui permet d'améliorer considérablement la dissipation thermique en maximisant l'espace utilisable sur les ailettes thermiques à l'intérieur du châssis. La prise d'air dissimulée permet d'optimiser la dissipation de la chaleur avec une esthétique élégante. La température du processeur peut être maintenue dans un état sain lors de l'exécution de jeux de 3 A tout en contrôlant l'acoustique en dessous de 36dB (plus silencieux que la bibliothèque), ce qui offre une expérience de jeu fluide et stable. Avec un système 14L doté d'une puissante dissipation thermique, un fonctionnement des plus silencieux et des performances de premier ordre, AORUS MODEL S devient le premier choix de mini-système pour les joueurs.



Voici les fiches techniques :







Pas de date ni de prix pour le moment.



