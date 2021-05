MSI annonce la série MEG Z590 ACE Gold Edition et Z590 Unify.



MSI, la première marque mondiale de cartes mères pour gamers, est fière d'annoncer les nouvelles cartes mères phares de la série MEG Intel Z590 - la MEG Z590 ACE GOLD EDITION, la MEG Z590 UNIFY et la MEG Z590 UNIFY-X. Elles ne sont pas seulement conçues pour les joueurs enthousiastes, mais offrent également plus de possibilités pour satisfaire divers désirs - l'éclat de l'or contre l'obscurité sans fin.







L'or symbolise un attribut unique de fierté et d'élite. L'éclat pur de l'or, 24K, présente une couleur et une luminosité extrêmes. Grâce à l'artisanat et à des heures de dévouement, l'or 24K et la technologie de pointe ont été harmonisés en un seul produit. La MEG Z590 ACE GOLD EDITION se targue d'une esthétique haut de gamme avec un tout nouveau schéma de couleurs - la finition de couleur platine et le dissipateur thermique en feuille d'or véritable 24K illustrent parfaitement le concept de beauté.











Refroidissement Premium



Outre l'apparence, la MEG Z590 ACE GOLD EDITION est conçu pour libérer tout le potentiel du chipset Intel Z590 en combinant un dissipateur VRM fortement plaqué avec un design de système matériel d'élite. L'ACE GOLD EDITION est une plateforme ATX exceptionnelle pour les configurations extrêmes, que ce soit pour overclocker la mémoire, le processeur et les cartes graphiques, ou pour pousser l'immersion au plus haut niveau.



Excellente connectivité



En termes de stockage et de connectivité, la MEG Z590 ACE GOLD EDITION dispose de quatre emplacements M.2 compatibles Optane (Gen4/3 x4), d'un LAN Intel 2.5 G, du Wi-Fi 6E, du HDMI 2.0b et de deux ports Thunderbolt 4. En bref, pratiquement chaque composant a été sélectionné pour une vitesse maximale et des limitations minimales, ce qui donne aux utilisateurs de puissance d'élite un "ACE" dans leurs manches par rapport aux systèmes ordinaires.



MEG Z590 Unify - Noir pur, performance pure







Conçue pour les joueurs acharnés et les utilisateurs enthousiastes, la carte mère de la série MEG UNIFY se présente sous la forme d'un design noir modeste et pur, soulignant la véritable valeur de la carte mère qui peut être apportée aux joueurs exigeants et aux utilisateurs de puissance au lieu de décorations LED fantaisistes. MSI fait de gros efforts sur ces parties essentielles, améliorant non seulement la solution thermique, mais aussi la solution d'alimentation pour fonctionner avec les processeurs multi-cœurs d'Intel.



Puissance extrême



Il dispose d'un VRM Mirrored Power Arrangement avec un total de 16+2+1 Phases, 90 A Smart Power Stage (SPS), et Titanium choke III. En combinant les deux connecteurs d'alimentation à 8 broches et la technologie exclusive Core Boost, le MEG Z590 UNIFY et la MEG Z590 UNIFY-X sont prêts à pousser jusqu'à leurs limites les derniers processeurs Intel Core de 11e génération.



Triple M.2 Gen4



Toutes les cartes mères de la série 500 de MSI équipées de processeurs Intel Core de 11e génération prennent en charge la solution PCIe 4.0 M.2, le stockage embarqué le plus rapide du marché. Les cartes MEG Z590 UNIFY et MEG Z590 UNIFY-X intègrent des connecteurs M.2 quadruples avec Shield Frozr pour améliorer les performances de stockage. La conception de pointe de l'industrie maximise la bande passante pour utiliser pleinement les périphériques de stockage haut de gamme, fournit une solution maximale triple Lightning Gen 4 avec une vitesse de transfert allant jusqu'à 64 Go/s et de multiples configurations pour les joueurs exigeants et les utilisateurs de puissance.



MEG Z590 Unify-X - Le record du monde battu



La MEG Z590 UNIFY-X est doté de seulement 2 emplacements DIMM pour un signal mémoire encore plus clair afin d'explorer les limites de l'overclocking mémoire et est prêt à dépasser toutes les limites. Aujourd'hui, Toppc, l'overclocker interne de MSI, bat à nouveau le record du monde en avril 2021, en poussant les vitesses de DDR4 à un incroyable 7200 MHz avec la MEG Z590 UNIFY-X et la mémoire Kingston HyperX Predator ! Cela établit non seulement un autre record d'overclocking de mémoire pour MEG Z590 UNIFY-X, mais révèle également la puissance combinée avec la mémoire DDR4 Kingston HyperX Predator.



Pas de date ni de prix pour le moment.



