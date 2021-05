EK présente un waterblock pour GPU entièrement en nickel pour les RTX 3080/3090.



EK, propose désormais son waterblock Full Nickel GPU pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 de référence. Ce nouveau bloc incorpore une base en cuivre nickelé usinée par CNC avec un sommet en laiton nickelé pour une solution de refroidissement métallique complète. Le bloc d'eau EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 a été spécialement conçu avec une base en cuivre beaucoup plus épaisse de 11,2 mm afin d'éviter les condensateurs élevés de la plupart des cartes graphiques de référence. Cela donne au bloc d'eau un avantage sur le marché en ayant un design propre et une liste de compatibilité plus large sans sacrifier le flux du liquide de refroidissement.















Ces waterblocks Vector de 2e génération refroidissent directement le GPU, la VRAM et le VRM (module de régulation de la tension), car le liquide de refroidissement est canalisé directement sur ces zones critiques. Le bloc d'eau est en contact avec les MOSFET et les selfs pour maximiser le refroidissement et minimiser les risques de ronflement des bobines, contrairement à certains produits actuellement disponibles sur le marché.



Ces waterblocks présentent des voies d'écoulement optimisées qui réduisent les instabilités hydrodynamiques et les vortex (points morts) à l'intérieur de ceux-ci. De plus, ce nouveau design permet de visser le terminal directement sur la plaque froide en cuivre du bloc GPU, ce qui le rend plus rigide et réduit les risques d'endommager le bloc d'eau.











Une conception de moteur de refroidissement Open Split-Flow est mise en œuvre, qui s'est avérée être une solution supérieure pour les blocs d'eau des GPU. Il se caractérise par une faible restriction du débit hydraulique, ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec des pompes à eau plus faibles ou des pompes fonctionnant à faible vitesse, tout en obtenant des performances optimales. La géométrie de la plaque à jets et de la structure des ailettes a été optimisée pour assurer une distribution uniforme du flux avec des pertes minimales et des performances optimales lorsqu'elle est utilisée dans n'importe quelle orientation du flux de liquide de refroidissement, afin d'améliorer certains produits actuellement disponibles sur le marché.



Le réseau d'ailettes est peuplé de 27 micro-ailettes avec des micro-canaux de 0,5 mm de large qui fournissent des performances de refroidissement optimales sans restrictions d'écoulement inutiles ni risques de colmatage. Le temps d'usinage des plaques froides pour ces nouveaux blocs d'eau de conception de référence est presque deux fois plus long que pour tout autre bloc d'eau EK jamais fabriqué.



La base du bloc est usinée par CNC en cuivre électrolytique nickelé, tandis que son sommet est usiné par CNC en laiton nickelé. L'étanchéité est assurée par des joints toriques en EPDM de haute qualité, tandis que les supports en laiton sont déjà préinstallés et permettent une installation sûre et facile.



Liste de compatibilité pour les blocs d'eau EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 :



- Alienware RTX 3080,

- Alienware RTX 3090,

- ASUS EKWB GeForce RTX 3080 10 Go,

- ASUS EKWB GeForce RTX 3090 24 Go,

- EMTEK GeForce RTX 3080 10 Go Black Edition OC,

- Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix,

- Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix GS,

- Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix,

- Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS,

- GALAX GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC) (38NWM3MD99NN),

- GALAX GeForce RTX 3090 SG (1-Click OC) (39NSM5MD1GNA),

- HP Omen RTX 3080,

- HP Omen RTX 3090,

- KFA2 GeForce RTX 3080 SG (1-Click OC) (38NWM3MD99NK),

- KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10 Go (38NWM3MD99NK),

- KFA2 GeForce RTX 3090 SG (1-Click OC) (39NSM5MD1GNK),

- KUROUTOSHIKOU GeForce RTX 3090 24 Go GALAKURO (GG-RTX3090-E24GB/TP),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro (NED3080019IA-132AA),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC (NED3080S19IA-132AA),

- Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA),

- Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA),

- PNY GeForce RTX 3080 10 Go XLR8 Gaming EPIC-X RGB Triple Fan Edition (VCG308010TFXPPB),

- PNY GeForce RTX 3090 24 Go XLR8 Gaming EPIC-X RGB Triple Fan Edition (VCG309024TFXPPB),

- PNY GeForce RTX 3090 24 Go XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Triple Fan Edition (VCG309024TFXPPB),

- PNY GeForce RTX 3090 OC XLR8 Gaming Epic-X RGB Triple Fan Edition, 24 Go GDDR6X, HDMI, 3x DP (VCG309024TFXMPB).



Plaque de rétention pour le Water Block 3080/3090



EK recommande l'achat d'une plaque arrière de rétention, qui améliore l'esthétique générale de vos cartes graphiques, et fournit également un refroidissement passif supplémentaire pour le noyau du GPU, VRAM sur les cartes 3090, et l'arrière de la section VRM du circuit imprimé.



Si vous désirez une performance de refroidissement ultime et une esthétique inégalée, EK recommande l'achat d'une plaque arrière active. La toute nouvelle plaque arrière active Vector refroidit directement tous les points chauds du circuit imprimé situés à l'arrière du cœur du GPU et du VRM (module de régulation de tension). Dans le cas du RTX 3090, la VRAM située à l'arrière est refroidi, tandis que le PCB des GPU RTX 3080 est refroidi autour de la VRAM montée à l'avant. Il s'agit de la solution ultime en termes d'esthétique et de performances, votre GPU étant pris en sandwich entre deux blocs d'eau, ce qui permet un refroidissement maximal.



Disponibilité et prix



Le bloc d'eau EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 Full Nickel est assemblé en Slovénie, en Europe, et est disponible en précommande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs dédiés. La livraison de ce waterblock est prévue pour la mi-mai 2021.



Le prix est de :



- EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 - Full Nickel : 211.67 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP