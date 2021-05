AMD RDNA 3 : Le GPU de jeu phare Based Navi 31 pour la carte graphique Radeon RX serait presque trois fois plus rapide que le Big Navi RDNA 2.







Il semble que les GPU RDNA 3 'Navi 3X' de nouvelle génération d'AMD pour les cartes graphiques Radeon RX Gaming vont présenter une augmentation des performances beaucoup plus importante d'une génération à l'autre. Dans la foulée de son article sur le GPU AMD Navi 33, KittyYuko a révélé que le GPU Navi 31 sera une puce incroyablement puissante.



Le GPU AMD Navi 31 avec le design RDNA 3 MCM offrira des performances 3x supérieures à celles du GPU Navi 21 RDNA 2, avec 160 unités de calcul et plus de 10 000 cœurs



Comme le GPU Navi 33 dont nous avons parlé hier, le GPU AMD Navi 31 sera également basé sur la propriété intellectuelle du GPU RDNA 3 (GFX11). Le GPU Navi 31 remplacera l'actuel GPU Navi 21 et sera presque deux fois plus grand, étant donné qu'il sera doté d'une conception à deux puces. Nous pensons tous que l'actuel Big Navi (21) GPU est une puce incroyablement puissante, mais d'après les rumeurs que nous entendons maintenant pour les pièces de prochaine génération, le Big Navi (31) GPU va nous faire oublier les pièces existantes.







Dans une réponse à Paul Eccleston de RedGamingTech, KittyYuko a déclaré qu'un saut de performance de 2,5x pour le GPU Navi 31 basé sur AMD RDNA 3 est trop peu. Cela suggère que le vaisseau amiral de prochaine génération pourrait être presque 3 fois plus rapide que le GPU Navi 21. À titre de comparaison, le GPU Navi 21 actuel comporte 80 unités de calcul ou 5120 processeurs de flux. La puce dispose également d'un Infinity Cache et d'une taille de 520 mm2 sur le nœud de processus 7 nm.







La précédente rumeur concernant la puce grand public Navi 33 révèle qu'elle remplacerait les offres RX 6800 et RX 6900 (RDNA 2 Big Navi 21 GPU) avec un nombre de cœurs similaire et le fleuron va passer à la vitesse supérieure. Vous obtiendrez deux matrices de 80 Compute Units, chacune comportant 5120 processeurs de flux pour un total de 10 240 processeurs de flux. Les GPU Radeon RX d'AMD RDNA 3 seront également basés sur un tout nouveau nœud de processus de TSMC, apparemment en 5 nm, ce qui permettra de gagner de l'espace. Par rapport au nœud TSMC 7 nm, le N5P (5 nm) permet d'améliorer la vitesse de 15% ou de réduire la consommation d'énergie d'environ 30%.



AMD a déjà breveté une solution de chiplet active bridge pour ses GPU de nouvelle génération, qui est dotée d'un cache intégré et qui interconnecte les multiples matrices présentes sur les GPU Navi 3X (RDNA 3), vous pouvez en savoir plus ici. D'autres détails fournis par RedGamingTech suggèrent que le GPU AMD Navi 31 offrira des performances de ray tracing similaires à celles des GPU Ampere de NVIDIA, tandis que les capacités d'apprentissage automatique pour des technologies telles que FiedilityFX Super Resolution seront gérées par des opérations de faible précision plutôt que par du matériel dédié comme les Tensor Cores des GPU de NVIDIA.







La gamme de GPU AMD RDNA 3 'Navi 3' des cartes graphiques Radeon RX sera en concurrence avec les GPU MCM de NVIDIA, basés sur les GPU Ada Lovelace. Pour l'instant, les cartes de nouvelle génération ne sont pas encore attendues avant la fin de 2022 ou le début de 2023, alors prenez cette information avec des pincettes !



WCCFTECH