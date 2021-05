ROCCAT présente les claviers de jeu Magma RGB et Pyro RGB.



ROCCAT présente le clavier de jeu à membrane Magma RGB et le clavier de jeu mécanique Pryo RGB - tous deux à moins de 100 US$ MSRP. Le Magma et le Pyro sont équipés de repose-poignets amovibles et de commandes multimédias pratiques et disposent de la technologie Easy-Shift [+] de ROCCAT, qui permet aux joueurs d'attribuer une fonction secondaire aux touches les plus utilisées.







ROCCAT Magma Membrane RGB Clavier de jeu



Le clavier de jeu Magma Membrane RGB de ROCCAT est équipé d'une plaque supérieure semi-transparente et d'un rétroéclairage à cinq zones et 10 LED pour la meilleure vitrine d'éclairage AIMO de ROCCAT à ce jour. Avec un éclairage de 16,8 millions de couleurs RVB, les joueurs peuvent profiter d'une expérience lumineuse vivante et immersive. Le ROCCAT Magma se connectera et se synchronisera avec tous les autres produits de la gamme AIMO de ROCCAT.



Le ROCCAT Magma offre également une frappe à membrane silencieuse grâce à des touches à dôme en caoutchouc de haute qualité. Les touches sont à la fois réactives et fiables. La technologie avancée anti-ghosting permet aux joueurs d'appuyer simultanément sur toutes les touches les plus utilisées, lorsqu'ils réagissent dans le feu de l'action. Le Magma est équipé d'un repose-paume amovible pour s'adapter aux styles de frappe et de jeu préférés des joueurs.



Le clavier de jeu ROCCAT Magma membrane RGB sera disponible le 30 mai 2021 chez les détaillants participants du monde entier au prix de 59.99 Dollars.



Clavier de jeu ROCCAT Pyro Mechanical RGB



Le Pyro est l'un des claviers mécaniques pour gamers les plus complets à moins de 100 $. Le nouveau design du Pyro est renforcé par une plaque supérieure en métal brossé de qualité supérieure, offrant aux joueurs un clavier mécanique élégant, robuste et stylé. Le Pyro utilise les commutateurs linéaires (rouges) de TTC avec un point d'actionnement de 2,0 mm, une force de fonctionnement de 45 g et une distance de déplacement totale de 4,0 mm pour une frappe à la fois précise et puissante. Les commutateurs du Pyro sont testés pour une durée de vie de 50 millions de frappes pour une expérience de jeu réactive et durable. La technologie avancée anti-ghosting garantit également que toutes les touches pressées simultanément sont enregistrées.



Comme le Magma, le Pyro est équipé d'un repose-poignets détachables. Il dispose également de la molette de volume de la série Vulcan, très appréciée des fans, pour un contrôle audio rapide et facile. Le Pyro est équipé du moteur d'éclairage AIMO de ROCCAT avec un éclairage par touche en 16,8 millions de couleurs RVB. AIMO réagit organiquement à votre utilisation avec des affichages lumineux vifs dès la sortie de la boîte, sans nécessiter de configuration approfondie. Il se synchronise également avec les produits compatibles AIMO pour créer une illumination de bureau qui passe d'un appareil à l'autre.



Le ROCCAT Pyro sera disponible le 30 mai 2021 chez les détaillants participants du monde entier pour un prix de vente conseillé de 99.99 Dollars.



