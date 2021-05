BIOSTAR annonce les cartes mères B560MX-E PRO et B560MH-E PRO.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, annonce les dernières cartes mères B560MX-E PRO et B560MH-E PRO. Conçues pour prendre en charge les processeurs Intel Core de 10e/11e génération et les cartes graphiques professionnelles, les nouvelles cartes mères de la série B560 sont très polyvalentes. Propulsées par le chipset B560 d'Intel, ces deux nouvelles cartes mères sont efficaces et robustes dans tous les cas d'utilisation.







Le refroidissement PCI-e 4.0 et PCIe M.2 4.0 & M.2, parmi d'autres technologies de pointe, constitue une excellente plate-forme, taillée sur mesure pour une utilisation professionnelle ou même occasionnelle. Les deux nouvelles cartes mères supportent jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 à travers 4 DIMM avec une capacité d'overclocking allant jusqu'à 4000+(OC)MHz. Soutenues par la technologie Digital PWM exclusive de BIOSTAR, les nouvelles cartes mères B560MX-E PRO et B560MH-E PRO sont sûres et durables, capables de supporter facilement le meilleur matériel. Les deux cartes mères contiennent tous les éléments essentiels dans leur panneau d'E/S arrière, avec des dispositions presque identiques sur un facteur de forme Micro-ATX.







Conçu avec 6 ports USB, dont 4 ports USB 3.2 (Gen1) et 2 ports USB 2.0. En outre, un seul port clavier/souris PS/2 offre une connectivité supplémentaire aux utilisateurs qui souhaitent utiliser un appareil plus ancien avec le système.







En outre, ces deux cartes mères disposent de deux ports d'antenne WiFi prenant en charge WiFi 6 et d'un port LAN unique alimenté par le chipset Intel I219V pour une connectivité Internet plus rapide. En ce qui concerne la connectivité vidéo, la carte mère B560MX-E PRO est équipée d'un seul port DVI-D, qui n'est pas disponible sur la carte mère B560MH-E PRO.







Les deux cartes mères partagent un seul port de sortie VGA en plus d'un port HDMI 2.1 capable de prendre en charge des images d'une clarté exceptionnelle jusqu'à 4K. Trois puissants ports audio contrôlés par le chipset ALC897 offrent une expérience audiovisuelle immersive.



Voici les fiches techniques :











Dans l'ensemble, BIOSTAR a une fois de plus livré deux produits exceptionnels pour ses consommateurs. Fiabilité, performance et technologie de pointe font des nouvelles cartes mères B560MX-E PRO et B560MH-E PRO le meilleur choix pour toute utilisation professionnelle ou occasionnelle.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP