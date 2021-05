VIEWSONIC nous propose un nouvel écran de 27 pouces : Le LED - VP2785-2K.



Couvrant 100 % de l'espace couleur Adobe RGB et 96 % de l'espace DCI-P3, le moniteur ViewSonic® VP2785-2K WQHD répond aux normes de couleur élevées des cinéastes, monteurs vidéo, animateurs, services d'impression, illustrateurs, photographes et autres professionnels du design. Certifié par Fogra en tant que moniteur softproof FograCert de classe A, vous pouvez être certain que, quel que soit votre travail, le résultat final sera précis et cohérent. Doté d'un design élégant et moderne, le VP2785-2K est équipé de la technologie DisplayPort à l'épreuve du temps, ainsi que de ports HDMI et USB 3.1 Type-C.



Vous pouvez connecter en guirlande des moniteurs à partir de ports Type-C ou DP. Pour garantir des couleurs précises et uniformes, chacun de nos moniteurs est étalonné en usine pour offrir une valeur Delta E< 2 étonnante pour une précision des couleurs supérieure. Une fonction intégrée d'uniformité des couleurs garantit une chromaticité constante sur l'ensemble de l'écran, tandis qu'une table de conversion 3D de 14 bits génère une palette étonnamment fluide de 4,39 trillions de couleurs. De plus, les caractéristiques qui favorisent la productivité comprennent un design ergonomique avancé, un capteur de lumière ambiante et de présence intégré et un commutateur KVM.



La matrice CCalibrage est également disponible, ce qui vous permet de calibrer rapidement et facilement le moniteur pour la vidéo, la photographie, la conception graphique, la création de contenu, l'illustration et d'autres applications critiques en matière de couleurs.



















Une clarté haute-définition



Avec une dalle 27'' de résolution WQHD 2560 x 1440, les images du VP2785-2K affichent un incroyable niveau de détail, essentiel pour répondre aux besoins des professionnels créatifs de façon optimale.



Large gamme de couleurs satisfaisant les standards de l'industrie



Grâce à sa palette de couleurs 100 % Adobe RVB et 96 % DCI-P3, le VP2785-2K permet de travailler de façon flexible, avec une gamme de couleur plus importante que le RVB. Ces couleurs supplémentaires vous permettent de bénéficier de teintes plus riches lors de la production de contenu cinéma digital ou de la préparation de photos avant impression.



Hautes performances certifiées Fogra



Le VP2785-2K a été reconnu par Fogra comme un moniteur Softproof FograCert de classe A. Cela signifie que le VP2785-2K permet d'obtenir une haute qualité équivalente entre ce qui est affiché sur le moniteur et le document imprimé, et de garantir que le résultat final de la photo ou du design sur lequel vous travaillez soit cohérent et précis.



Gestion harmonieuse du flux de travail



La technologie de communication KVM (clavier, vidéo, souris) de pointe avec port USB Type C 3.1 permettent aux utilisateurs de contrôler les périphériques connectés au VP2785-2K simplement avec un clavier et une souris. Le port USB Type C 3.1 offre aux utilisateurs de Windows et de Mac OS une gestion simple du chargement de batterie, du transfert de grands volumes de données, et de l’affichage vidéo.



Possibilité de connexion en guirlande



Les connexions en guirlande permettent d'augmenter la productivité et de mieux gérer les câbles. Pour une connectique plus flexible, les utilisateurs peuvent connecter en guirlande le VP2785-2K et d'autres moniteurs grâce aux ports Type C (entrée Type C, sortie DP) et DP (entrée et sortie DP).



Montage simplifié



La fonctionnalité Picture-by-Picture (PBP) associée au double système de couleur offre une approche plus productive en termes de design numérique. La fonctionnalité PBP du VP2785-2K permet aux photographes et aux designers de visualiser et modifier simultanément des images tout en utilisant des paramétrages de couleur distincts, leur permettant pratiquement de combiner deux moniteurs en un.



Protection des yeux avec certification TUV



La technologie ViewSonic Flicker Free et le filtre de lumière bleue du VP2785-2K, avec certification TUV, aident à réduire la fatigue oculaire lorsqu'un projet visuel exige une utilisation prolongée.



Gestion simplifiée du rendement énergétique grâce au Contrôle Éco automatique



Les capteurs de lumière et de présence intégrés du VP2785-2K règlent automatiquement la luminosité du moniteur et le statut de fonctionnement selon les meilleurs paramètres éco, en détectant les changements de lumière ambiante et les mouvements humains, pour une gestion simplifiée du rendement énergétique.



Confort et flexibilité



Le VP2785-2K offre toute une gamme d'ajustements incluant la rotation, le pivotement, l'inclinaison et le réglage de la hauteur afin que vous puissiez trouver la meilleure configuration du moniteur pour vous ; par ailleurs le Pivotement automatique permet d'ajuster automatiquement les photos selon l'orientation de l'écran si vous le faites pivoter.



Colorbration+ : Cohérence des couleurs à long terme



ViewSonic Colorbration+ permet une calibration matérielle entre la carte graphique et le moniteur afin d’assurer une cohérence et une precision des couleurs à long terme pour les moniteurs ViewSonic ColorPro.



Reproduction de couleurs irréprochable



La précision des couleurs, avec un Delta E< 2, offre une incroyable reproduction de couleurs, presque impossible à distinguer de la réalité, pour des images cohérentes et lumineuses à tout moment.



Uniformité équilibrée



La fonction de correction de l’uniformité de ViewSonic équilibre avec précision les performances du VP2785-2K en améliorant la variance de la luminance avec un Delta< 5 %, pour une luminosité encore plus uniforme, d'un bord à l’autre de l’écran.



Couleurs vives quel que soit l'angle grâce à la technologie de dalle IPS SuperClear



Profitez de couleurs riches et précises avec les niveaux de luminosité constants du VP2785-2K, quel que soit l’angle de vue. La technologie avec dalle IPS offre une qualité d’image excellente, que vous regardiez l’écran du haut, du bas, de face ou de côté.



Une calibration facile et irréprochable des couleurs



Chaque moniteur VP3481 est pré-calibré en usine et fourni avec un rapport de calibrage des couleurs individualisé. Chaque rapport vous fournit un relevé individuel des paramètres Adobe RGB, DCI-P3, sRGB, EBU, SMPTE-C, REC709, ainsi qu’un rapport d'uniformité, vous offrant ainsi 10 relevés de paramètres supplémentaires en comparaison avec les rapports de couleurs classiques. Par ailleurs, le temps passé à paramétrer les moniteurs de série VP avant qu'ils ne soient prêts à l’emploi est quatre fois supérieur à celui des enseignes concurrentes, afin d’offrir à nos utilisateurs une calibration optimale des couleurs.



Pour voir la fiche technique :



Pour plus d'informations :



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 669.95 euros.



