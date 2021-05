Le GPU Navi 33 basé sur AMD RDNA 3 pour les cartes graphiques Radeon RX de la prochaine génération pourrait comporter 80 unités de calcul et 5120 cœurs.



Les rumeurs entourant la prochaine génération de GPU AMD RDNA 3 'Navi 3X' ont déjà commencé à faire le tour du web. KittyYuko, qui a publié des informations précises sur les GPU Ampere plusieurs mois avant leur sortie, a maintenant publié les premières spécifications présumées du GPU Navi 33 d'AMD qui alimentera la prochaine génération de cartes graphiques Radeon RX.







Le GPU AMD Navi 33 pour les cartes graphiques Radeon RX de nouvelle génération serait doté de l'IP GPU RDNA 3 'GFX11' avec 80 unités de calcul et 5120 cœurs



Selon KittyYuko, le GPU AMD Navi 33 aurait les mêmes caractéristiques que le GPU Navi 21, mais serait basé sur le noyau IP du GPU RDNA 3 de nouvelle génération. Cela signifie que nous allons obtenir les mêmes performances que le GPU Big Navi 21 (RDNA 2) existant dans les futures cartes graphiques grand public. Cela semble trop beau pour être vrai, mais étant donné qu'AMD a promis d'énormes gains de performance avec sa gamme RDNA 3 de cartes graphiques Radeon RX, cela pourrait très bien être le cas.







En ce qui concerne les spécifications, si le Navi 33 est similaire au Navi 21, nous pouvons nous attendre à un total de 80 unités de calcul, ce qui donnera un total de 5120 processeurs de flux si AMD maintient le nombre de cœurs par CU à 64 SP comme les puces existantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'une rumeur précédente avait laissé entendre que le GPU Navi 31 allait également comporter 80 unités de calcul, mais qu'il serait basé sur la nouvelle IP RDNA 3. Il semble que la rumeur des 80 UC pourrait également être vraie, mais ce ne sera pas la totalité des spécifications que la puce offrira.







Les puces AMD Navi 31 seront dotées d'une solution MCM et d'une double matrice de 80 unités de calcul, chacune comportant 5120 cœurs. Cela donnerait un maximum de 160 unités de calcul et un total de 10 240 processeurs de flux. Si cela s'avère être le cas (et il semble plus que jamais que ce soit le cas), alors nous pouvons certainement nous attendre à une partie 80 CU Navi 33. Le Navi 32 pourrait se retrouver avec environ 120-140 CU et il pourrait également s'agir d'une conception multi-module.



Il s'agirait d'une conception de GPU très lourde et nous pouvons également nous attendre à ce qu'elle soit basée sur un tout nouveau nœud de processus tel que le 5 nm de TSMC. AMD a déjà breveté une solution de chiplet active bridge pour ses GPU de nouvelle génération, qui est dotée d'un cache intégré et qui interconnecte les multiples matrices présentes sur les GPU Navi 3X (RDNA 3), vous pouvez en savoir plus ICI.







La gamme de GPU AMD RDNA 3 'Navi 3' des cartes graphiques Radeon RX sera en concurrence avec les GPU MCM de NVIDIA, basés sur les GPU Ada Lovelace.







Pour l'instant, les cartes de nouvelle génération ne sont pas encore attendues avant la fin de 2022 ou le début de 2023, alors prenez cette information avec un léger grain de sel.



WCCFTECH