Les cartes mères ASUS Z690 et ROG Maximus XIV LGA 1700 pour les processeurs Intel Alder Lake obtiennent un soutien préliminaire dans HWiNFO.

HWiNFO a ajouté un support préliminaire pour la prochaine génération de cartes mères Z690 & ROG Maximus XIV d'ASUS basées sur le socket LGA 1700 qui supportera les CPU Alder Lake d'Intel. ASUS n'a pas encore annoncé sa gamme de produits basés sur le chipset Z690, mais ils devraient être dévoilés dans la seconde moitié de 2021.







Les cartes mères ASUS Z690 & ROG Maximus XIV LGA 1700 Socket pour les CPU Intel Alder Lake obtiennent un support préliminaire dans HWiNFO



La prise en charge des cartes mères ASUS Z690 et ROG Maximus XIV est ajoutée quelques semaines seulement après que la société ait ajouté la prise en charge des CPU de bureau Raptor Lake-S de 13e génération d'Intel. Nous savons que les deux processeurs Intel Alder Lake-S (12e génération) et Raptor Lake-S (13e génération) seront compatibles avec les cartes mères à socking LGA 1700. Les puces Intel Alder Lake-S seront initialement prises en charge par la famille de chipsets de la série 600, tandis qu'un rafraîchissement du PCH de la série 700 est prévu pour la gamme de CPU Raptor Lake.







Voici le journal des modifications de la dernière version de HWiNFO :



- Amélioration de la surveillance des capteurs sur les ASRock Z590 OC Formula et Z590 Phantom Gaming-ITX.

- Correction du réveil involontaire de certains dGPU NVIDIA désactivés par la technologie Optimus.

- Ajout d'un rapport sur la capacité et l'état de la barre redimensionnable PCI Express pour tous les périphériques.

- Amélioration de la surveillance des capteurs sur MSI Z590 PLUS, MEG Z590 UNIFY, et B560M PRO WIFI.

- Surveillance améliorée d'AMD Navi14.

- Restauration de la surveillance d'AMD Navi21 avec Radeon Adrenalin 21.3.1.

- Correction de la surveillance de Vcore et VDIMM sur les séries ASUS PRIME Z590-A et STRIX Z590.

- Ajout de la possibilité de réduire les groupes de capteurs.

- Agrégation de certaines valeurs de capteurs en nœuds (réduits par défaut) pour réduire la quantité d'informations à l'écran.

- Amélioration de la réactivité de l'interface graphique dans certaines situations.

- Amélioration de la surveillance des capteurs sur les EVGA Z590 FTW et Z590 DARK.

- Amélioration de la prise en charge d’Intel Rocket Lake.

- Correction du rapport de l'ordre de performance du cœur sur AMD Raven, Renoir et Cezanne.

- Mise à jour pour un support correct de AGESA 1.2.0.1 Patch A.

- Amélioration de la détection d'AMD ThreadRipper PRO et de la prochaine génération de ThreadRipper.

- Amélioration de la détection de l'horloge du GPU intégré d'Intel.

- Amélioration de la surveillance des capteurs sur ASUS ROG CROSSHAIR VIII EXTREME.

- Ajout de la surveillance de la limite de fréquence globale sur les CPU AMD Zen2/3.

- Ajout de la surveillance de la bande passante de lecture/écriture de la DRAM sur les CPU AMD Zen2/3.



CPU-Z a également ajouté la prise en charge des cartes mères Intel Alder Lake et Z690 le mois dernier. Il semble donc que ces plateformes aient commencé à apparaître plus souvent dans les bases de données en ligne, ce qui a permis aux fabricants de matériel et d'outils de diagnostic d'ajouter la prise en charge initiale de ces cartes. Les cartes ROG Maximus XIV et Z690 d'ASUS seront destinées au segment haut de gamme et prendront également en charge la mémoire DDR5 de nouvelle génération.



Nous avons listé tous les détails de la plateforme Z690 ci-dessous :



La plateforme de CPU de bureau Intel Alder Lake - chipset de la série 600 incluant le fleuron Z690



En ce qui concerne la plateforme de bureau, les processeurs de bureau Intel Alder Lake seront compatibles avec la toute nouvelle plateforme de la série 600, qui comprendra les cartes mères Z690. La carte mère portera le socket LGA 1700 qui est conçu autour des processeurs Alder Lake et de la future génération. Il semble également que seules les cartes mères phares Z690 seront en mesure de prendre en charge la mémoire DDR5 avec des vitesses natives allant jusqu'à 4800 MHz, tandis que les cartes mères moins chères basées sur des chipsets grand public et économiques (H670, B650, H610) conserveront le support DDR4-3200.







En outre, les processeurs Intel Alder Lake seront dotés de 16 voies PCIe Gen 5.0 et de 4 voies PCIe Gen 4.0. Le chipset offrira des voies Gen 4 et Gen 3, bien que le nombre exact de voies soit actuellement inconnu.



Quant au reste des caractéristiques pour les cartes mères de la série 600, vous pouvez les voir ci-dessous :



- Capacités d'affichage eDP/4DDI (DP, HDMI),

- Support mémoire 2 canaux (jusqu'à DDR5-4800/jusqu'à DDR4-3200),

- x16 PCIe 5.0/x4 PCIe 4.0 Lanes (CPU),

- Support PCIe Express 4.0 & PCIe Express 3.0 (chipset 600-Series),

- SATA 3.0,

- WiFi 6E intégré,

- Discrete Thunderbolt 4 (conforme à la norme USB 4),

- USB3 (20G)/USB3 (10G)/USB3 (5G)/USB 2.0,

- Intel LAN PHY,

- Mémoire Intel Optane H20 (successeur de la H10).



La taille du boîtier de ces puces est de 45,0 x 37,5 mm alors que le boîtier LGA 1200 existant est de 37,5 x 37,5 mm. Nous savons également que les processeurs Intel Alder Lake seront dotés d'une configuration maximale de 16 cœurs et 24 threads (8 cœurs/16 threads sur la base de Golden Cove et 8 cœurs/8 threads sur la base de Gracemont). Attendez-vous à plus d'informations de la part d'Intel lors de ses prochains événements qui sont prévus pour le 23 mars.







