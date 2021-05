Les mises à jour promises par Creative pour les Sound Blaster Katana et X3 sont disponibles.



Après plusieurs mois de retard, les mises à jour logicielles promises ce mois-ci par Creative (voir l'actualité Creative met à jour son planning de sortie des correctifs) pour la barre de son Sound BlasterX Katana et pour l'amplificateur externe USB Sound Blaster X3 sont enfin disponibles. Il était temps, car à quelques heures près le mois d'avril était terminé !







Comme prévu, c'est un nouveau firmware, numéroté 2.1.260421, qui est proposé pour la barre de son RGB Sound BlasterX Katana. D'après Creative, il corrige bien le fameux bruit indésirable c’est-à-dire une sorte de claquement qui se produit aléatoirement lorsque l'enceinte est connectée à un ordinateur avec un câble USB et donc que le pilote de classe USB est chargé par Windows. Ce problème ne se produit pas quand la barre de son reçoit du son d'un autre type d'appareil via l'entrée jack stéréo (appareil mobile...) ou via l'entrée optique S/PDIF (TV, console...).



Pour mettre à jour la Sound BlasterX Katana en version 2.1, il suffit de télécharger et de lancer un petit utilitaire qui fonctionne sous Windows 8.1 et 10.



L'autre promesse tenue aujourd'hui par Creative concerne le DAC Sound Blaster X3 qui bénéficie, lui aussi, à la fois du nouveau firmware 1.6 et de la nouvelle version 3.5.1.0 du panneau de configuration Sound Blaster Command et probablement aussi d'un nouveau pilote Windows. Ces mises à jour pour la X3 visent à corriger la latence de la barre de volume sonore de Windows 10 20H1/20H2 lorsque l'on règle le volume avec les touches média du clavier. Ce problème avait déjà été corrigé il y a de nombreux mois pour les autres cartes sons de la marque, mais persistait pour la X3.



Mais le principal changement de ce firmware 1.6 n'est autre que l'ajout de la fonction USB Audio Connectivity qui permet d'améliorer la détection de la Sound Blaster X3 par le PC/Mac lorsque le système sort de veille ou d'hibernation, voire lorsqu'il démarre à froid. Pour l'activer il faut sélectionner le mode Optimized for PC/Mac dans le Sound Blaster Command ce qui force la détection de la carte son comme un périphérique USB Audio Class 2 (UAC2). Dans le cadre d'une utilisation sur console uniquement, il vaut mieux laisser la X3 en mode PC/Mac and PS4/Nintendo Switch. Pour information, les DAC G3 et G6 ont déjà profité de l'USB Audio Connectivity il y a plusieurs mois déjà.



Le nouveau panneau Sound Blaster Command 3.5.1.0 corrige par ailleurs justement un problème de mise à jour du firmware de la X3 ainsi que le bug d'activation impromptue du Direct Mode avec ce même produit. D'après le changelog, le SB Command 3.5 corrige aussi un bug avec les cartes PCIe Sound BlasterX AE-5 et AE-5 Plus qui ne se voyaient parfois pas proposer le bon pilote. Enfin, les écouteurs Creative Aurvana Trio ne sont plus activés par défaut en permanence sur la page Super X-Fi. La sélection de l'utilisateur est bien mémorisée. Ce firmware 1.6 pour la X3 et le Sound Blaster Command 3.5 ne sont pas encore disponibles en téléchargement sur le site web de Creative mais sont proposés en mise à jour automatique par l'application elle-même. Creative précise que les fichiers seront bientôt disponibles en téléchargement manuel.



Téléchargement



- Firmware 2.1.260421 pour la barre de son Creative Sound BlasterX Katana : Cliquez ICI,

- https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=68429 : Cliquez ICI.



