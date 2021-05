Alphacool présente l'Eiswolf 2 GPU-AIO pour les GPU NVIDIA Ampere et AMD RDNA 2.



Alphacool présente aujourd'hui la solution AIO Eiswolf 2 (Reference design avec backplate) pour les cartes graphiques AMD Radeon RX 6800/6800XT/6900 et NVIDIA RTX 3080/3090. Comme pour tous nos modèles AIO, nous utilisons uniquement des radiateurs en cuivre, cependant, pour la première fois, le radiateur Alphacool 360 mm NexXxoS ST30 tout en cuivre sera utilisé dans une de nos solutions GPU "tout-en-un".











Pour les ventilateurs, nous installons maintenant le nouveau ventilateur Alphacool Aurora Rise 120 mm. Le ventilateur impressionne avec une pression statistique maximale de 3.17 mm/H2O et offre un débit d'air maximal de 119.8 m3/h, à une vitesse de 0-2500rpm qui peut être contrôlée via PWM.











La décision d'utiliser un radiateur plus grand en conjonction avec nos nouveaux ventilateurs permet une augmentation significative de la performance de refroidissement. L'AIO est complété par le refroidisseur d'eau Eisblock Aurora, qui refroidit activement tous les composants pertinents tels que la mémoire graphique et les convertisseurs de tension en plus de la puce du GPU. Tous les composants utilisés (radiateur, ventilateur, refroidisseur, pompe DC-LT 2), y compris les connecteurs et les tuyaux, font partie de la gamme de refroidissement personnalisée Alphacool et sont donc disponibles séparément.











Cela signifie que nous ne proposons pas ici une simple solution AIO, mais un véritable système de refroidissement par eau personnalisé (pré-assemblé et prérempli). Seul le boîtier de la pompe DC-LT 2 est un design personnalisé et n'est pas disponible séparément. Aujourd'hui, nous ne présentons que les designs de référence. Dans un futur proche, d'autres solutions pour les cartes graphiques en design personnalisé de différents fabricants seront disponibles.



Voici la fiche technique :











Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP