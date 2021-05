Resident Evil Village, Mass Effect LE et d'autres jeux passionnants qui sortiront en mai 2021.



Suivre tous les derniers jeux vidéo qui sortent est une tâche de plus en plus complexe, avec les multiples vitrines de PC, Xbox One, PS4, Switch, mobile, et plus encore, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Chaque mois, je vous présenterai les jeux que vous devez surveiller, des grosses têtes d'affiche triple A aux indépendants intrigants que vous pourriez négliger.







Après quelques mois un peu calmes, les choses vont reprendre en mai avec le très attendu Resident Evil Village et le très attendu Mass Effect : Legendary Edition. De nouveaux titres potentiellement importants seront également disponibles ce mois-ci, notamment Biomutant et Hood : Outlaws and Legends. Du côté des indépendants, vous pourrez découvrir le magnifique jeu d'aventure en stop-motion Papetura, le lancement complet de Subnautica : Below Zero, qui se fait attendre, et bien plus encore.



Remarque : il se peut que j'aie joué à des démos ou que j'aie eu un accès anticipé à certains des jeux recommandés dans cet article, mais dans la plupart des cas, je choisis simplement des jeux qui semblent prometteurs et je ne peux pas me porter garant du produit final. Attendez les critiques avant d'acheter !



Cela dit, voici les jeux à surveiller en mai...



Les têtes d'affiche :



Resident Evil Village (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Stadia, 7 mai 2021)



Après quelques années consacrées aux remakes, le prochain opus entièrement original de la franchise Resident Evil est presque arrivé. Revenant à la première personne et poursuivant l'histoire d'Ethan Winters, Resident Evil Village offre également de sérieuses vibrations de RE4 avec une histoire et un cadre qui s'appuient fortement sur l'horreur gothique. Oubliez les zombies, cette fois-ci vous aurez affaire à des loups-garous, des vampires, des poupées effrayantes et bien plus encore ! Ajoutez à cela le retour du mode Mercenaires, et vous obtenez le titre RE le plus délicieusement diabolique depuis longtemps.



Hood : Outlaws and Legends (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5, 10 mai 2021)



Hood : Outlaws and Legends est un nouveau jeu d'infiltration en coopération qui s'inspire vaguement des contes de Robin des Bois, mais ne vous attendez pas à beaucoup de gaieté. Il s'agit d'une version résolument sombre et violente de la légende. Prenez le contrôle de classes inspirées de Robin des Bois, Petit Jean, Frère Tuck et Demoiselle Marianne, réalisez des casses audacieux et éliminez quelques hommes du Roi Jean en chemin. Un pour tous et tous pour un !



Mass Effect : Legendary Edition (PC, Xbox One & PS4, 14 mai 2021)



BioWare a traversé une période difficile ces dernières années, mais la société cherche à regagner la confiance des fans avec Mass Effect : Legendary Edition. Cette collection comprend la trilogie originale de Mass Effect (sans les modes multijoueurs) convertie en 4K pour les écrans modernes. BioWare a également apporté un certain nombre de modifications et d'améliorations à la jouabilité, en particulier au premier opus de la série, désormais quelque peu dépassé. Bien que nous ne puissions pas exclure que BioWare se trompe une fois de plus, ME : Legendary Edition semble être une reprise solide d'une aventure épique.



Biomutant (PC, Xbox One & PS4, 25 mai 2021)



Oui, sauf nouveau retard, Biomutant sort effectivement ce mois-ci. Annoncé en 2017, Biomutant a disparu de la circulation pendant des années, avant de refaire surface avec un look quelque peu différent à la fin de 2020. Le jeu est une aventure Zelda-esque en monde ouvert qui place les joueurs dans la peau d'un guerrier personnalisable et flou, qui peut être amélioré et modifié au fur et à mesure. Le long cycle de développement de ce jeu a-t-il donné naissance à quelque chose de magnifique ou à une monstruosité mutante ? Nous devrons attendre encore un peu pour le savoir.



Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster (PC, PS4 & Switch, 25 mai 2021)



Avant qu'Atlus ne devienne mondialement célèbre avec des jeux comme Persona 4 et 5, Etrian Odyssey et Catherine, il y avait Shin Megami Tensei III : Nocturne. Considéré comme l'une des entrées phares de la série SMT, Nocturne propose de collectionner des démons et de pirater des donjons à volonté. La nouvelle version HD Remaster ne se contente pas de mettre à jour les graphismes originaux de l'ère PS2, mais ajoute des voix, de nouveaux paramètres de difficulté et d'autres fonctionnalités. Bien qu'il ne soit pas aussi brillant que les titres plus modernes d'Atlus, Nocturne HD Remaster devrait tout de même vous faire passer un moment diablement agréable.



Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground (PC, Xbox One, PS4 & Switch, 27 mai 2021)



Il peut être difficile de suivre tous les jeux Warhammer en développement à un moment donné, mais Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground est certainement l'un de ceux à surveiller. Jeu de stratégie au tour par tour dans l'univers fantastique de Warhammer Age of Sigmar, Storm Ground met de côté les orcs, les elfes et les nains habituels au profit de trois factions particulièrement uniques : le Stormcast céleste, le Nighthaunt effrayant et le Maggotkin carrément dégoûtant. Il reste à voir si ses mécanismes de stratégie seront à la hauteur, mais Storm Ground s'annonce comme une expérience unique.



Papetura (PC, 7 mai 2021)



Je suis un inconditionnel des jeux vidéo qui utilisent l'animation image par image pour leurs visuels (j'ai adoré The Neverhood et ClayFighter à l'époque) et Papetura fait quelque chose de nouveau et d'unique avec cette technique. Plutôt que de l'argile, le monde de Papetura est composé de sculptures en papier complexes. Outre le style artistique charmant, il s'agit d'un jeu d'aventure sans paroles charmant et accessible, dans la veine des jeux d'Amanita Design comme Machinarium et Creaks.



Subnautica : Below Zero (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, 14 mai 2021)



Après plus de deux ans en accès anticipé, Subnautica : Below Zero sort enfin dans sa version complète ce mois-ci ! Ce nouveau jeu reprend le principe de survie sous-marine extraterrestre du Subnautica original et le transpose sur une nouvelle planète glaciale remplie de toutes sortes de nouveaux extraterrestres et de menaces qui n'attendent que de vous tuer. La réponse des joueurs de l'accès anticipé a été très positive, alors prenez votre veste et préparez-vous à vous amuser dans le froid.



Voici la page Steam de Subnautica : Below Zero.



Strangeland (PC, 25 mai 2021)



Strangeland semble être un jeu qui porte bien son nom. Doté d'un style visuel unique, quelque peu inspiré par le créateur d'Alien H.R. Giger, Strangeland plonge les joueurs dans une étrange fête foraine remplie de toutes sortes de créatures et d'ennemis grotesques. En plus de ce cadre étrange, le jeu offre de nombreux choix aux joueurs, la plupart des énigmes et des obstacles pouvant être résolus de plusieurs façons. C'est parti pour le bizarre !



Voici la page Steam de Strangeland.



Weaving Tides (PC & Switch, 27 mai 2021)



Weaving Tides est une nouvelle aventure de style Zelda qui se déroule dans un monde magnifique fait de divers types de textiles. Les joueurs volent autour du monde à bord d'un "dragon tapis" et résolvent des énigmes et progressent dans le jeu en tissant de nouveaux fils dans le monde. Si ce jeu est aussi bien conçu qu'il en a l'air, il devrait valoir la peine d'être acheté.



Voici la page Steam de Weaving Tides.



Liste complète des jeux à suivre en mai 2021 :



- Five Nations (PC, 3 mai),

- Farm Manager 2021 (PC, 6 mai),

- Papetura (PC, 7 mai),

- Resident Evil Village (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Stadia, 7 mai),

- Hood : Outlaws and Legends (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 & PS5, 10 mai),

- Hundred Days - Winemaking Simulator (PC & Stadia, 13 mai),

- Lost Ruins (PC, 13 mai),

- Famicom Detective Club : The Missing Heir (Switch, 14 mai),

- Famicom Detective Club : The Girl Who Stands Behind (Switch, 14 mai),

- Mass Effect : Legendary Edition (PC, Xbox One & PS4, 14 mai),

- Subnautica : Below Zero (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, 14 mai),

- Aerial Knight's Never Yield (PC, Xbox Series X/S, PS5 & Switch, 19 mai),

- Akiba's Trip : Hellbound & Debriefed (PS4 & Switch, 20 mai),

- Just Die Already (PC, Xbox One, PS4 & Switch, 20 mai),

- Lacuna (PC, 20 mai)

- Open Country (PC, 20 mai),

- The Amazing American Circus (PC, Xbox One, PS4 & Switch, 20 mai),

- The Longest Road on Earth (PC, 20 mai),

- Strategic Mind : Fight for Freedom (PC, 21 mai),

- Knockout City (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 & Switch, 21 mai),,

- Miitopia (Switch, 21 mai),

- An Airport for Aliens Currently Run by Dogs (PC, Xbox One & Xbox Series X/S, 25 mai),

- Biomutant (PC, Xbox One & PS4, 25 mai),

- King of Seas (PC, Xbox One, PS4 & Switch, 25 mai),

- Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster (PC, PS4 & Switch, 25 mai),

- Strangeland (PC, 25 mai),

- Earth Defense Force : World Brothers (PC, PS4 & Switch, 27 mai),

- Highrisers (PC, 27 mai),

- Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground (PC, Xbox One, PS4 & Switch, 27 mai),

- Weaving Tides (PC & Switch, 27 mai).



Voilà les jeux que vous devriez suivre de près le mois prochain. Quels sont les jeux que vous prévoyez d'acheter en mai ?



J'ai raté quelque chose que vous attendez avec impatience ?



