TECHPOWERUP nous propose le test du : Acer FA100 1 To.



Acer est l'un des principaux fabricants mondiaux de matériel informatique. La société a été fondée en 1976, à Taiwan. Elle est surtout connue pour ses ordinateurs portables, ses PC de bureau et ses moniteurs. Elle s'est maintenant lancée dans le domaine du stockage à l'état solide avec son partenaire OEM BIWIN Storage, qui aide également HP à produire ses SSD.







Le FA100 fait partie de la gamme de SSD d'Acer, qui a été annoncée la semaine dernière. Conçu comme un SSD M.2 NVMe d'entrée de gamme et économique, le FA100 offre des performances supérieures à celles des disques SATA traditionnels et est bien plus rapide que n'importe quel disque dur mécanique, bien sûr. Acer a construit le FA100 en utilisant le contrôleur Innogrit IG5216 associé à un flash 3D TLC NAND. Une puce de cache DRAM n'est pas incluse, probablement pour réduire les coûts.



L'Acer FA100 est disponible dans des capacités de 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. L'endurance pour ces modèles est fixée à 70 TBW, 150 TBW, 300 TBW, 600 TBW et 1200 TBW respectivement. Aucun prix n'est connu, à l'exception de celui du FA100 1 To de 125 $ dans cette revue. Acer inclut une garantie de cinq ans avec le FA100.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP