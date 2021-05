AMD avertit les fabricants de cartes mères de ne pas proposer le support du BIOS du CPU Ryzen 5000 pour PC de bureau sur les cartes AM4 X370.



AMD a fait tout son possible pour empêcher les fabricants de cartes mères de proposer le support des CPU Ryzen 5000 sur les cartes mères X370 basées sur AM4. C'est ce qu'a déclaré un représentant d'ASRock aux clients qui demandaient s'ils allaient recevoir le support de Zen 3 sur les anciennes cartes de la série 300.







Il semblerait que les cartes mères X370 et les autres cartes à puce de la série 300 ne puissent prendre en charge les processeurs Ryzen que jusqu'à la série Matisse Refresh Ryzen 3000XT. Pour ceux qui se sont demandés pourquoi les fabricants de cartes mères n'ont pas publié de support BIOS pour les nouveaux CPU Ryzen 5000 basés sur Zen 3, il semble que nous ayons une réponse.







Le problème n'est pas que les fabricants de cartes mères ne veulent pas publier le BIOS, en fait, ils ont essayé de publier le support BETA BIOS pour toutes les cartes mais AMD les empêche activement de publier le support sur les anciennes cartes mères X370.



Voici l'email posté par un membre du forum de Hardwareluxx :



Salut Jörg,



Malheureusement, nous avons reçu l'avertissement d'AMD que la X370 ne devrait pas supporter le CPU Vermeer.



De toute évidence, certains clients ne l'ont pas exploité sous la table, AMD l'a remarqué et a dit qu'ASRock ne devrait plus le faire.



Le fichier ci-joint est le BIOS et c'est le dernier BIOS que je puisse vous fournir dans ce cas, veuillez le passer à l'utilisateur sous la table.



Merci.



AMD a initialement déclaré que le socket AM4 sera supporté jusqu'en 2020 et compte tenu du fait que les CPU Ryzen 5000 basés sur Zen 3 sont une sortie 2020, ils devraient également tomber dans la même catégorie, mais il semble qu'AMD ait empêché les fabricants de cartes mères de le faire. En fait, même les cartes de la série 400, les gammes X470 et B450, n'ont pas de support officiel pour les CPU Ryzen 5000. Le support de ces produits n'est que BETA, ce qui signifie que la responsabilité des bogues et des erreurs incombe au vendeur de la carte et non à AMD lui-même.







Nous avons parlé à quelques fabricants et ils disent que le support BETA BIOS pour les CPU AMD Ryzen 5000 sur les cartes mères X370 est en effet possible, mais AMD les a restreints de même une version BETA. Bien qu'il n'y ait aucune raison pour que les CPU Ryzen 5000 ne soient pas pris en charge par les X370, étant donné que certaines des cartes mères de la pile haut de gamme sont plus que capables. Bien sûr, certaines cartes sont livrées avec une capacité BIOS limitée, mais si les utilisateurs veulent passer à une certaine génération de CPU de bureau, alors pourquoi les empêcher de le faire.



WCCFTECH