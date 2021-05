QNAP nous propose : Le QSW-2104-2S et le QSW-2104-2T.



En toute discrétion, le fabricant QNAP vient de mettre en ligne deux nouveaux produits réseau : QSW-2104-2S et QSW-2104-2T. Derrière ces noms se cachent deux switchs Mult-Gig non managés de 6 ports : 4* ports 2,5 Gbit/s et 2* ports 10 Gbit/s. Si la date et le prix n’ont pas encore été communiqués, ces produits vont faire couler beaucoup d’encre. Explications…







QNAP QSW-2104-2S et QSW-2104-2T



Il y a quelques jours, QNAP a mis sur son site Web deux nouvelles fiches produits. Ces nouveaux switchs reprennent les traits de l’excellent QSW-1105-5T que nous avions testés ici même l’an passé. Comme ce dernier, les nouveaux switchs QSW-2104-2S et QSW-2104-2T ne sont pas configurable. On branche, ça fonctionne… rien de plus, rien de moins. En contrepartie, il ne sera pas possible de créer des VLANs, faire de l’agrégation de lien, de gérer les priorités, etc. Cependant, les switchs non manageable sont généralement beaucoup moins chers. Comme leur grand-frère, tous les ports réseau et l’alimentation sont en façade. Fanless, ils ne disposent d’aucun ventilateur et se feront discrets dans une installation à domicile ou sur un bureau.







Le premier, c’est le switch QSW-2104-2S : 4 ports 2,5 Gbit/s RJ45 et 2 ports 10 Gbit/s SFP+. Il trouvera facilement sa place en entreprise ou auprès de ceux disposant par exemple de la Freebox Delta. En pleine utilisation, sa consommation pourra atteindre 12W.







Le second, c’est le QSW-2104-2T. Ce switch QNAP dispose lui aussi de 4 ports 2,5 Gbit/s RJ45 et 2 ports 10 Gbit/s RJ45 également. Il ressemble beaucoup à son prédécesseur. Là aussi, le fabricant indique une consommation maximum de 12W.

Prix et disponibilité



À l’heure actuelle, nous ne disposons d’aucune information concernant le prix ou une date de disponibilité. Interrogé, QNAP France ne peut rien nous communiquer pour le moment. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons ces éléments. Il faudra certainement attendre encore plusieurs mois (juillet ?). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel QNAP…



Rappel : On trouve le QSW-1105-5T (5 ports 2,5 Gbit/s) à moins de 130 euros.



