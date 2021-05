Nouveau firmware pour les SSD OCZ TR200 et Toshiba XS700.







L'année dernière, la société KIOXIA (ex-Toshiba Memory) nous confirmait l'abandon définitif de la marque commerciale OCZ et la fermeture du site web ssd.toshiba-memory.com (ocz.com). Pour autant, le constructeur précisait que les garanties des SSD OCZ et Toshiba iraient bien à leur terme et que certains d'entre eux pourraient encore bénéficier de mises à jour si cela s'avérait nécessaire.







Si le logiciel SSD Utility 5.0 est toujours exclusivement réservé aux SSD EXCERIA, KIOXIA a toutefois effectivement publié un nouveau firmware daté du 15 mars 2021 pour les anciens modèles SATA 2.5" OCZ TR200 et USB 3.1 Gen 2 Toshiba XS700.



Les notes de version ne sont malheureusement pas très détaillées puisqu'il y est uniquement mentionné la correction d'un bug, mais il est rajouté qu'il s'agit d'une mise à jour importante pouvant corriger des problèmes critiques, améliorer la fiabilité du SSD ou améliorer les performances. Bref, on n'est pas vraiment plus avancé et il faut croire que si KIOXIA prend la peine de développer cette mise à jour tant d'années après, cela présente probablement un intérêt important.



Plusieurs révisions de ces deux SSD existent (en fonction du type de mémoire NAND embarquée) et utilisent chacune un firmware différent. Une multitude de versions différentes du firmware sont donc proposées.



Nouveaux firmwares pour le SSD OCZ TR200



- Version 12.a : applicable aux versions 12.2, 12.4, 12.5, 12.6 et 12.7,

- Version 13.6 : applicable aux versions 13.1, 13.3 et 13.4,

- Version 15.5 : applicable aux versions 15.1, 15.2 et 15.3,

- Version 16.5 : applicable à la version 16.2,

- Version 17.5 : applicable à la version 17.1.





Nouveaux firmwares pour le SSD Toshiba XS700



- Version 12.a : applicable aux versions 12.2, 12.4, 12.5 et 12.6,

- Version 13.6 : applicable à la version 13.3.





Pour appliquer cette mise à jour, il faut utiliser l'ancienne version 4.0 (legacy) de l'application OCZ SSD Utilty dont le développement a pris fin en 2020 au profit de la version 5.0 pour les SSD KIOXIA. Au passage, notez que le nouveau SSD NVMe KIOXIA EXCERIA PLUS G2 est annoncé comme compatible avec le SSD Utility 5.2.0003.



Téléchargement pour Windows



- Application SSD Utility 4.0.0012 pour les SSD OCZ/Toshiba : Cliquez ICI,

- Application SSD Utility 5.1.0014 pour les SSD KIOXIA EXCERIA PLUS/SATA : Cliquez ICI,

- Application SSD Utility 5.2.0003 pour les SSD KIOXIA EXCERIA NVMe/PLUS G2 : Cliquez ICI.



