Test de la BAR redimensionnable : Nvidia GeForce RTX 3000 et Radeon RX 6000



Il y a quelques mois, AMD a introduit SAM, aka Smart Access memory, qui est en fait PCI-Express Resizable BAR. Une opération facile qui peut éventuellement apporter des performances supplémentaires. Nous testons et évaluons cette fonction sur toutes les cartes graphiques compatibles et nous allons essayer de vous montrer si cela vaut la peine d'obtenir la compatibilité avec Resize Bar.



Ici, chez Guru3D, notre suite de tests est basée sur des jeux testés à la fois sur des plateformes Intel et AMD. AMD a récemment introduit une nouvelle série de BIOS AGESA pour cartes mères et les pilotes de la fin mars peuvent avoir un effet positif sur les performances. En tant que tel, un nouveau test de nombreux titres était nécessaire pour une mise à jour. La récente mise à jour de Hitman 3, par exemple, montre un effet négatif sur les performances des AMD Radeon. En revanche, CyberPunk 2077 a rapproché les résultats sans SAM des résultats avec SAM (après la mise à jour la plus récente). En bref, nos résultats de benchmark pour la plateforme AMD avaient besoin d'être testés à nouveau, et en tant que tel, nous avons décidé de tester une bonne partie des jeux avec la nouvelle fonctionnalité PCIe Resizable BAR avec les Radeon RX 6700 XT, 6800, 6800 XT, et 6900 XT.



Au départ, la fonction SAM/Resize BAR/rBAR a fait une différence substantielle pour certains jeux. Cependant, avec les derniers pilotes et les mises à jour du BIOS AGESA, cet écart s'est considérablement réduit, ce qui soulève la question de savoir si les premiers résultats SAM/Resize BAR ont été affectés par autre chose que SAM. De son côté, NVIDIA, il y a quelques semaines environ, a également commencé à proposer des BIOS compatibles avec Resize BAR et un support des pilotes pour les RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090. Cela signifie qu'il a fallu tester à nouveau neuf cartes graphiques sur une suite de logiciels ; étant donné que nous ne pouvons plus utiliser les anciens résultats de benchmark, nous avons dû effectuer un test A-B, c'est-à-dire la même configuration avec les mêmes pilotes, puis Resizeable BAR activé et désactivé. Cela signifie 414 tests pour cet article + des tests de temps de trame ajoutés, ce qui était une tâche intimidante et longue, vraiment.







Barre redimensionnable/Smart Access Memory (SAM) ... qu'est-ce que c'est ?



La barre de redimensionnement n'est en fait rien de nouveau ; le processeur peut accéder à la mémoire de la carte graphique via le bus PCIe, ce qui est inclus dans les spécifications PCIe depuis longtemps. En fait, elle a été inventée pour aider les processeurs graphiques intégrés à être un peu plus performants. Cependant, cette vieille fonction de redimensionnement de la barre peut maintenant utiliser la totalité de la mémoire de la carte graphique, et non plus une petite partie de celle-ci.



AMD a remarqué qu'elle pouvait améliorer les performances de nombreux jeux, et elle adore les choses gratuites pour faire du marketing et créer un engouement. Ainsi, lors de la sortie de la série Radeon 6000, ils ont commercialisé leur implémentation appelée "SAM", offrant initialement de grandes différences dans certains jeux, mais certainement pas dans la majorité. Ainsi, les processeurs compatibles BAR peuvent avoir un accès complet à la mémoire de votre carte graphique. Normalement, vous êtes limité à un bloc maximal de 256 Mo. La mémoire d'accès intelligente ou Resize BAR (même chose) utilise donc efficacement la mémoire combinée du CPU et du GPU.



Cela permet de réduire la mise en mémoire tampon et de diminuer la latence. Pour ce faire, il utilise le bus PCI-express (rapide et sous-utilisé de nos jours). D'après ce que nous avons vu, certains jeux peuvent en bénéficier de quelques pour cent, d'autres de 5 %, voire de 10 %. La grande majorité, cependant, n'en profite guère. De plus, pour faire avancer les choses, il y a des étapes et des procédures obligatoires à aborder. ReSize BAR exige que le support CSM soit désactivé dans le BIOS afin d'activer une fonction de décodage au-dessus de la 4G, ce qui permettra d'activer le support de la barre redimensionnable (SAM).



Le Compatibility Support Module (CSM) est un composant du firmware UEFI qui assure la compatibilité avec les anciens BIOS en émulant un environnement BIOS, ce qui permet de continuer à utiliser les anciens systèmes d'exploitation et certaines ROM optionnelles qui ne prennent pas en charge l'UEFI. Un problème ici est que si votre installation Windows est déjà configurée comme non-UEFI, Windows sera incapable de démarrer dans cette nouvelle condition. Pour le tester, vous devriez réinstaller Windows avec le support CSM désactivé et une unité de stockage formatée GPT.







Avant même que vous n'optiez pour cette solution, les premiers firmwares BIOS de carte mère pris en charge ont tous été bancals. Nous avons constaté plusieurs problèmes de blocage du système ou d'écrans noirs après avoir changé de carte graphique, par exemple. Ergo, il est obligatoire de mettre à jour le dernier BIOS de votre carte mère. Notre ASUS X570 HERO fonctionne parfaitement après avoir effectué la dernière mise à jour. Cela fait vraiment toute la différence.



Une fois le firmware de votre carte mère mis à jour, pour que cette fonctionnalité soit prise en charge dans votre BIOS :



- Désactivez CSM,

- Activez Above 4G pour décoder et redimensionner la prise en charge de la barre d'adresse se trouve souvent dans les paramètres du sous-système PCIe, dans la partie avancée du BIOS (ASUS). Pour une carte mère Gigabyte, elle se trouve dans les paramètres IO dans le BIOS pour MSI sous Advanced - PCIe Subsystem,

- Votre SSD/HDD doit être démarré par EUFI GOP et doit être formaté GPT, et non MBR.



Mais ce n'est pas tout, les processeurs et les cartes mères doivent être compatibles. En ce qui concerne AMD, actuellement, les processeurs Ryzen 3000 (Zen 2) et Ryzen 5000 (Zen 3) supportent Resize BAR, y compris les chipsets des cartes mères les plus récentes. Les fabricants de cartes mères travaillent toujours d'arrache-pied pour publier des BIOS compatibles, cependant. Cependant, pour la plupart des cartes mères de la série 500 et certaines de la série 400, vous devriez être en mesure de mettre à jour le firmware avec la compatibilité Resize BAR.



Intel s'est également penché sur la question ; techniquement, tout processeur à partir de la 4e génération "Haswell" serait compatible avec la série. Cependant, les cartes mères constituent un obstacle majeur : elles ont besoin d'un BIOS compatible valide. Actuellement, nous voyons beaucoup de cartes mères Z590 B550 et Z490 être mises à jour avec un firmware de compatibilité. Mais nous doutons que les cartes inférieures à ces normes bénéficient d'un support adéquat. Disons donc que tout processeur à architecture Coffee Lake (Core Gen9) et plus devrait être ou devenir compatible prochainement.



Mais attends, Dave, il y a plus ...



Le dernier, mais non le moindre. Il est obligatoire d'avoir une carte graphique compatible, par exemple la série NVIDIA GeForce RTX 30 ou la série AMD RX 6000. Si vous possédez une carte 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090, vous devrez effectuer une mise à jour du vBIOS pour pouvoir utiliser Resize BAR. Lorsque toutes les conditions sont réunies, vous pouvez démarrer avec succès dans Windows avec Resize BAR activé.

Comment vérifier si cela fonctionne ?



Lorsque AMD a commencé à commercialiser SAM/Resize BAR, NVIDIA n'a eu qu'à suivre. C'est ainsi que Nvidia a rapidement annoncé sa mise en œuvre de Resizable BAR plus tôt cette année. Il y a quelques semaines, à la fin du mois de mars, toutes les cartes graphiques GeForce RTX 3000 ont pu être mises à niveau (par micrologiciel) pour activer "rBAR", alias Resizable Bar, alias SAM.



Les cartes AMD n'ont pas eu besoin d'une nouvelle mise à jour du firmware, mais pour les cartes NVIDIA, une mise à jour du BIOS était obligatoire (à part les cartes GeForce RTX 3060). NVIDIA a mis en ligne un outil de mise à jour du firmware pour les cartes de l'édition founder afin qu'elles soient facilement mises à jour ; les partenaires de l'AIB proposent leurs propres BIOS. Nous avons mis à jour tous les BIOS des RTX, ce qui s'est déroulé sans problème, et en fait, c'était une chose très facile à faire. Du côté de NVIDIA, vous avez besoin d'un pilote compatible, à partir de GeForce 465.89. Le BAR redimensionnable est pris en charge.







En regardant le panneau de contrôle du pilote, vous pouvez facilement vérifier si reBAR est actif ou non. Cependant, le plus pratique est d'utiliser simplement GPU-Z (télécharger), car la dernière mise à jour le montre de manière beaucoup plus facile pour les cartes graphiques AMD et Geforce.

Différences dans la mise en œuvre



Nvidia travaille actuellement avec ce que l'on appelle la compatibilité de la liste blanche. Il existe actuellement un peu plus d'une douzaine de jeux dans lesquels Resize BAR est activé. Si un jeu ne figure pas sur la liste blanche, rBAR reste désactivé.



La liste actuelle dont nous avons connaissance et dans laquelle rBAR est activé est la suivante :



- Assassin's Creed Valhalla,

- Battlefield V,

- Borderlands 3,

- Contrôle,

- Cyberpunk 2077,

- Death Stranding,

- Dirt 5,

- F1 2020,

- Forza Horizon 4,

- Gears 5,

- Godfall,

- Hitman 2,

- Hitman 3,

- Horizon Zero Dawn,

- Metro Exodus,

- Red Dead Redemption 2,

- Watch Dogs : Legion.



On pourrait penser qu'il s'agit d'un avantage pour AMD puisque n'importe quel jeu est REBAR ON ; cependant, certains titres peuvent montrer une mise à l'échelle négative ou rencontrer des problèmes avec rBAR activé. Un tel exemple dans notre expérience était Far Cry New Dawn, et nous avons vu un comportement étrange dans Cyberpunk (mais cela pourrait aussi être dû au dernier patch 1.2), et Watch Dogs Legion se chargeait parfois très lentement. Dans l'ensemble, cependant, AMD a plutôt bien implémenté le support, peut-être même un cran au-dessus de NVIDIA. Mais ce sont les chiffres qui révéleront cette observation.



