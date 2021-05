La cryptomonnaie Chia atteint une capacité de stockage de plus d'un exaoctet, les fabricants de produits de stockage enregistrent une hausse considérable des ventes, mais la crainte d'une pénurie mondiale de disques durs et de disques SSD se fait sentir.



Les chiffres publiés par Chia montrent que la crypto-monnaie Chia Coin a atteint plus de 1 Exabyte de capacité de stockage, soit une augmentation de 5,7 fois depuis le début du mois d'avril, mais on craint également une pénurie mondiale de disques durs et de disques SSD. Cela montre la popularité folle que le Chia Coin a recueillie avant son lancement officiel (négociation) la semaine prochaine.







Selon les derniers chiffres, Chia a indiqué que la capacité de stockage des crypto-monnaies a atteint un pic de 1,14 exaoctet ou 1143 pétaoctets à la fin du mois d'avril. Il s'agit d'une augmentation insensée de 5,7 fois par rapport à la capacité de stockage totale de 120 PB que le système avait au début du mois d'avril 2021.







Le processus d'extraction du Chia Coin nécessite une grande quantité d'espace libre et exécute plusieurs opérations de lecture et d'écriture. Dans ce cas, l'endurance (TBW) est aussi importante que la vitesse. Les SSD grand public ne sont donc pas le meilleur choix pour le minage en raison de leur faible endurance et l'exécution de ces opérations réduira considérablement la durée de vie d'un SSD. Par conséquent, la cible de ces mineurs est principalement les disques durs et les SSD de centres de données.







Il y a quelques jours, nous avons rapporté que les fabricants de stockage sur les marchés d'Asie-Pacifique déclinent les garanties des SSD pour les utilisateurs qui ont fait du minage sur ces derniers. Nous avons également rapporté comment certains fabricants vont offrir des SSD dédiés au minage de la crypto-monnaie Chia Coin aux utilisateurs & sont actuellement produits en masse.



Aujourd'hui, un nouveau rapport de DigiTimes indique qu'ADATA a connu une augmentation de 500% des ventes de produits SSD de haute capacité au cours du mois précédent. C'est à peu près au même moment que Chia Coin a commencé à accélérer le rythme. TrendFocus ajoute qu'une pénurie massive de disques durs et de disques SSD se profile actuellement sur les marchés asiatiques et qu'elle devrait s'étendre à d'autres régions du monde lorsque le commerce des pièces de monnaie Chia commencera. Bien que conçu pour être une solution cryptographique écologique, le fonctionnement simultané de plusieurs dispositifs de stockage consomme beaucoup d'énergie. Nous avons déjà vu une carte mère à 32 ports SATA qui consomme environ 150-200W d'énergie uniquement en mode veille.







Un disque dur standard consomme 6,5 W en fonctionnement, ce qui n'est pas énorme, mais si l'on tient compte du fait que plusieurs centaines, voire des milliers de ces disques durs/SSD fonctionneront en même temps dans des fermes minières massives, les chiffres augmentent considérablement. Avec ces chiffres et tous ces rapports, je pense que nous devrions tous nous préparer à une nouvelle pénurie majeure de composants (autres que les GPU).



WCCFTECH