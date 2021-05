L'ASUS ROG Swift PG32UQX arrivera chez les détaillants à la fin du mois de mai 2021.



ASUS Republic of Gamers a annoncé aujourd'hui que le moniteur de jeu ROG Swift PG32UQX sera sur les étagères des détaillants et des revendeurs d'ici à la fin mai 2021, ajoutant un autre moniteur haute performance à la petite, mais croissante écurie d'écrans qualifiés pour le pseudo-standard G-SYNC Ultimate de NVIDIA. Si vous avez la chance de posséder une carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 30 ou une carte graphique haute performance RTX série 20, vous ne trouverez probablement pas de meilleure paire pour des jeux d'une fidélité extrême cette année.







Le ROG Swift PG32UQX est l'un des rares moniteurs à prendre en charge le FALD (Full Array Local Dimming) sur 1152 zones indépendantes, ce qui permet d'obtenir des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants jusqu'à 1400nits. En conséquence, il est qualifié pour la certification DisplayHDR 1400 de VESA.



NVIDIA réserve le label G-SYNC Ultimate aux moniteurs intégrant son processeur G-SYNC, qui gère les résolutions 4K HDR à 144 Hz et prend en charge les jeux synchronisés sur le taux de rafraîchissement pour une expérience plus fluide sans bégaiements ni déchirures. Seuls 15 modèles de moniteurs sont actuellement validés à ce niveau, dont le PG32UQX.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La reproduction des couleurs est également exceptionnelle grâce à une profondeur de couleur 10 bits et une large gamme de couleurs DCI-P3, ce qui permet de faire ressortir les vues offertes par les meilleurs titres AAA, même lorsque vous êtes dans le feu de l'action. Le moniteur est livré pré-calibré, ce qui permet une installation sans problème.



Le ROG Swift PG32UQX est également l'un des rares moniteurs à prendre en charge la technologie Display Streaming Compression, qui permet de jouer en 4K à 144 Hz via une seule connexion DisplayPort 1.4 sans dégradation de la qualité de l'image. Les joueurs sur console peuvent également profiter d'un mode de repli Adaptive Sync qui débloque un gameplay synchronisé sur les images jusqu'à 120 Hz via HDMI.



Voici la fiche technique :



- Taille de l'écran (diagonale) : 32 pouces (82,28 cm), écran large,

- Rétroéclairage/type de panneau : IPS/type direct Mini LED (1 152 zones),

- Surface d'affichage : Antireflet.



- Saturation des couleurs : 98% DCI-P3, 160% sRGB.



- Résolution : 3840 x 2160,

- Taux de rafraîchissement : 144 Hz.



- Luminosité : 500 cd/m² (max/SDR activée), 1 400 cd/m² (typique/HDR activée).



- Rapport de contraste : 400 000:1 (max. / HDR activé).



- Angle de visualisation (CR>=10):- 178°(H) / 178°(V).



- Couleurs d'affichage : 1073,7 M (10 bits).



- Temps de réponse:- 4 ms (gris à gris).



- HDR : DisplayHDR 1400.



- Caractéristiques vidéo : G-SYNC ULTIME.



Entrée/sortie :



- 1 x DisplayPort v1.4,

- 3 x HDMI (v2.0),

- 3 x USB 3.0 (1 x en amont, 2 x en aval),

- 1 x USB 2.0,

- 1 x prise écouteur 3,5 mm.



Fréquence du signal numérique :



- HDMI : 30-150 kHz (H) ; 24-144 Hz (V),

- DisplayPort : 255 kHz (H) ; 1-144 Hz (V).



Conception mécanique :



- Inclinaison : +20 ~ -5 degrés,

- Pivotement : +20 ~ -20 degrés,

- Réglage de la hauteur : 0-70 mm,

- Support VESA : 100 x 100 mm.



- Écran OLED LiveDash : Oui, 2".



- Prise pour trépied : Oui.



Dimensions physiques :



- 727 x 504-574 x 306 mm,

- 727 x 441 x 95 mm (sans support).



- Poids : 7,6 kg (sans support), 10,9 kg (poids net).



Conformité et normes :



- TUV Sans scintillement,

- TUV Faible lumière bleue,

- AffichageHDR 1400,

- G-SYNC ULTIMATE.







Outre ces spécifications alléchantes, le PG32UQX dispose également d'une prise pour trépied permettant de monter des webcams et des éclairages pour une configuration de streaming parfaite.



Vous trouverez de plus amples informations sur ce moniteur sur la page produit.



Les prix et la disponibilité régionale devraient être confirmés à l'approche de la date de commercialisation.



