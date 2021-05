SAPPHIRE annonce le GPU NITRO+ AMD RX 6900 XT Special Edition.



SAPPHIRE Technology annonce le dernier-né de la famille RDNA 2 avec le SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Special Edition. Avec des performances accrues et une version innovante de la technologie de refroidissement Tri-X primée, ce modèle est un produit puissant pour les joueurs 4K ultra-aficionados. Conçu avec l'esthétique minimaliste classique de NITRO+, des périphériques RVB personnalisables et des ventilateurs ARGB, le NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Special Edition est sûr d'être une pièce photogénique pour compléter le thème de n'importe quel PC.



















Surcadencée dès sa sortie de la boîte pour atteindre chaque image, la carte NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Special Edition est dotée de 5120 processeurs de flux et peut se vanter d'avoir une fréquence d'accélération maximale de 2365 MHz et une fréquence de jeu maximale de 2135 MHz. Elle est équipée de 80 accélérateurs de rayons et de 80 unités de calcul pour faciliter le raytracing. La toute dernière mémoire haute vitesse GDDR6 de 16 Go est cadencée à 16 Gbps ; elle est efficace avec 128 Mo de cache Infinity, ce qui réduit considérablement la latence et la consommation d'énergie, offrant ainsi des performances de jeu globales supérieures à celles des architectures traditionnelles.



La carte graphique offre également jusqu'à 4 ports de sortie dont 1x HDMI 2.1 VRR et FRL et 3x DisplayPort 1.4 avec DSC pour prendre en charge les derniers moniteurs d'affichage du marché. Les nouvelles caractéristiques NITRO+ exclusives à la série RX 6000, telles que la pale de ventilateur hybride de pointe, le design modernisé des ailettes en forme de vague et des ailettes en forme de V pour le refroidissement du GPU, ainsi que le remarquable module de refroidissement intégré, sont toutes intégrées dans la carte NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Special Edition.



Les solutions de refroidissement du SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Special Edition sont renforcées par la solution de refroidissement Tri-X primée. Doté d'un grand module de refroidissement, le flux d'air est maximisé grâce à trois ventilateurs massifs de 100 mm fonctionnant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les ailettes en tunnel des ventilateurs permettent d'augmenter la convection du flux d'air pour garantir que le refroidissement Tri-X maintient une température et un bruit faibles.



Réputé pour ses composants de qualité, le NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Special Edition est conçu avec les caractéristiques classiques de SAPPHIRE pour garantir un produit de haute qualité et durable. La technologie de refroidissement est associée aux fonctions Intelligent Fan Control et Precision Fan Control pour favoriser une expérience de jeu silencieuse. La conception du ventilateur intègre des ventilateurs à double roulement à billes et est fabriquée avec le ventilateur à connexion rapide SAPPHIRE préféré des fans pour promouvoir la longévité du ventilateur. La fonction Dual BIOS est prévalente avec la position du commutateur BIOS logiciel TriXX pour personnaliser facilement la carte graphique en mode performance ou en mode silencieux.



Découvrez une multitude d'options ARGB avec la carte SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Special Edition. En plus d'un trio de magnifiques ventilateurs ARGB, la plaque arrière ARGB illumine le logo NITRO+ et l'emblème NITRO+ accrocheur, ainsi que le design classique du cache LED ARGB. L'abondance d'ARGB fonctionnant en tandem avec le logiciel SAPPHIRE TriXX NITRO Glow dans une variété de modes RGB assure une construction de PC frappante, dramatique et unique. La synchronisation externe entre la carte graphique et la carte mère est possible grâce à l'embase à 3 broches située dans la queue.



Obtenez des performances exceptionnelles en utilisant TriXX Boost pour pousser vos images sur la carte SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Special Edition. Cette fonction innovante permet aux joueurs d'exécuter des jeux à un taux d'images par seconde plus élevé en réduisant la résolution de rendu et en mettant à l'échelle l'image de sortie finale grâce à l'intégration de Radeon Image Sharpening.



Disponibilité



La carte graphique SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6900 XT Special Edition est en cours de livraison et sera disponible auprès de certains détaillants SAPPHIRE dans le monde entier.



TECHPOWERUP