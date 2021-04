NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les GeForce en version 466.24 WHQL.



NVIDIA a publié la dernière version de ses pilotes GeForce Game Ready.







La version 466.24 WHQL ajoute une optimisation pour Metro Exodus PC Enhanced Edition. Elle inclut des effets de raytraced supplémentaires et la prise en charge de DLSS 2.1.



L'optimisation est également ajoutée pour :





"Mass Effect Legendary Edition"



Et





"Resident Evil Village"



Les pilotes prennent également en charge le SDK DirectX 12 Agility et le Shader Model 6.6. Les pilotes confirment également l'existence d'une nouvelle révision matérielle de la carte graphique GeForce RTX 3060 12 Go, qui sera généralement disponible à partir de la mi-mai 2021. Ces cartes nécessiteront au moins le GeForce 466.24.



Game Ready



- Metro Exodus PC Enhanced Edition,

- Mass Effect Legendary Edition,

- Resident Evil Village.



Nouvelles fonctionnalités et autres changements



- Ajout de la prise en charge de DirectX 12 Agility SDK.

- Ce pilote met à jour le limiteur de hachage pour le GeForce RTX 3060 12 Go et est requis pour les produits livrés à partir de la mi-mai.



Problèmes corrigés dans cette version



- NVIDIA Reflex] [Rainbow Six Siege] : Correction d'un certain nombre de problèmes de performances liés à NVIDIA Reflex et Rainbow Six Siege.

- HDMI 2.1 :] Le nombre d'images par seconde en jeu peut être limité à la fréquence de rafraîchissement de l'écran lorsque l'option "Synchronisation verticale" est désactivée [3285334].

- Gems rigides] [Prepar3D] : Les applications peuvent se bloquer ou ne pas se lancer [3285067/3286874].



