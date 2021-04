Samsung annonce les ordinateurs portables de la série Galaxy Book Pro.



Samsung Electronics a dévoilé aujourd'hui le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360, la nouvelle génération d'appareils informatiques mobiles qui réunissent des performances puissantes avec l'ADN mobile d'un smartphone Samsung Galaxy. Basés sur l'écosystème Galaxy amélioré, les Galaxy Book Pro et Book Pro 360 fonctionnent de manière transparente avec vos autres appareils Galaxy et IoT, ce qui rend le flux de travail et le divertissement entre les appareils plus fluides et facilite la vie.



En tant qu'élément de base de la série Galaxy Book Pro, Samsung a adopté une collaboration ouverte, en travaillant avec les partenaires leaders du secteur, Intel et Microsoft, pour construire une nouvelle approche de l'informatique mobile, où les smartphones et les PC fonctionnent ensemble de manière irréprochable sur tous les systèmes d'exploitation et ne sacrifient jamais les performances à la portabilité.























Inspiré par le design mobile, conçu pour les routines modernes



Le Galaxy Book Pro 360 et le Galaxy Book Pro ont été conçus autour des besoins et des routines des utilisateurs modernes qui privilégient le mobile, afin de rendre votre expérience quotidienne plus simple, plus fluide et plus intuitive que jamais. Ces ordinateurs sont les Galaxy Books les plus mobiles de Samsung à ce jour, le Galaxy Book Pro 13 pouces ne pesant que 0,87 kg et ne mesurant que 11,2 mm d'épaisseur - pas besoin de faire de compromis pour remplir un sac à main ou un sac. La compacité ne se fait pas non plus au détriment de la durabilité. Ils sont construits avec une durabilité de niveau militaire avec de l'aluminium de série 6000, le même alliage auquel font confiance les principaux fabricants aérospatiaux du monde entier.



Grâce à la prise en charge rapide et sécurisée du LTE et de la 5G, vous pouvez transformer n'importe quel endroit en un bureau mobile, un théâtre ou une salle de conférence, sans interruption. De plus, la série Galaxy Book Pro est Wi-Fi 6E Ready, ce qui vous permettra de profiter d'une bande passante plus large et d'une connexion Internet 6 GHz plus rapide à la maison ou au bureau.



L'autonomie de la batterie est essentielle à la mobilité, et les nouveaux Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360 sont conçus pour vous permettre de tenir toute la journée. Grâce à la batterie longue durée, vous aurez rarement à vous soucier d'interrompre votre travail pour trouver une prise de courant. Mais si vous avez besoin de vous recharger à la hâte, la série Galaxy Book Pro prend en charge la charge rapide de 65 W, afin que vous puissiez recharger l'appareil rapidement avec un adaptateur USB Type-C.



Des expériences de divertissement immersives avec Super AMOLED



Équipée d'un matériel de pointe, la série Galaxy Book Pro est conçue pour vous faire passer au niveau supérieur en matière de divertissement. Il s'agit des tout premiers PC Windows de Samsung dotés d'écrans Super AMOLED, ce qui signifie que cette technologie de pointe est désormais disponible sur l'ensemble du portefeuille mobile, des smartwatches et smartphones aux tablettes et PC.



L'écran est certifié Eye Care par SGS et produit moins d'émissions de lumière bleue que les écrans LCD standard pour aider vos yeux à rester frais pendant votre prochain binge-watch après le travail. Le moteur de couleurs intelligent ajuste automatiquement l'espace colorimétrique en fonction de la tâche à accomplir. Les films et les jeux apparaîtront vifs et intenses dans les profils de couleurs DCI-P3 ou AMOLED Native ; et pour les tâches telles que l'édition de photos, où vous voulez que vos images soient plus vraies que nature, la série Galaxy Book Pro optimisera automatiquement les couleurs.



Tout ce beau contenu est complété par le son net des haut-parleurs AKG. En activant Dolby Atmos, vous pouvez profiter d'un son encore plus immersif.



Plus de productivité, moins d'interruptions grâce à un matériel haute performance



La série Galaxy Book Pro est alimentée par du matériel de nouvelle génération, notamment un processeur Intel Core de 11e génération et une carte graphique Intel Iris Xe. La série Galaxy Book Pro est vérifiée sur la plate-forme Intel Evo, ce qui signifie un équilibre de pointe entre puissance, graphisme immersif, connectivité permanente et autonomie de la batterie.10 L'Intelligent Performance Manager s'adapte aussi habilement à la position de votre ordinateur, à l'environnement et à la charge du système. En modulant automatiquement le bruit du ventilateur, la température et l'utilisation de la batterie, il équilibrera les performances et la consommation d'énergie pour offrir une expérience fluide qui dure toute la journée, afin que vous puissiez dire adieu au décalage et au multitâche en toute simplicité.



La série Galaxy Book Pro est dotée de fonctions qui améliorent les performances et rendent le travail quotidien plus productif et plus agréable. Le clavier Pro remanié comprend un mécanisme de ciseaux qui augmente votre vitesse et votre confort avec des touches larges et des dômes en caoutchouc pour offrir une longueur de course satisfaisante de 1 mm dans un silence quasi total. Le clavier est associé à un pavé tactile 23 % plus grand qui offre plus de place pour faire défiler les sites Web ou pincer pour zoomer dans les détails. Le logiciel Quick Search permet de rechercher rapidement des mots-clés dans les documents afin que vous passiez moins de temps à fouiller dans vos dossiers.



Avec le mode Studio, vous pouvez profiter d'environnements d'appels vidéo qui vous permettent d'avoir l'apparence que vous préférez, quel que soit votre réglage. La fonction Intelligent Noise Cancelling, qui élimine le bruit ambiant de votre microphone, vous permet d'être vu et entendu avec clarté. Avec Screen Recorder et Samsung Studio Plus, vous pouvez également réaliser le prochain tutoriel de jeu viral en enregistrant votre écran en combinaison avec votre voix et peaufiner votre vidéo avec des outils d'édition faciles.



Le Galaxy Book Pro 360 est livré avec un stylet S Pen amélioré, désormais 2,5 fois plus épais, pour une expérience d'écriture plus vraie que nature. Cet outil très apprécié des utilisateurs est idéal pour prendre des notes lors de réunions ou de cours importants, ou pour laisser libre cours à votre créativité lorsque vous n'êtes pas en service. Faites des croquis en toute liberté avec le logiciel Clip Studio Paint préchargé, qui offre des options de pinceau de style professionnel imitant les créations du monde réel, ou créez des vidéos en temps réel de vos derniers croquis et partagez-les avec une communauté de créateurs avec PENUP.



Le centre de votre écosystème mobile



Faites-en plus et gagnez du temps car vos écosystèmes Galaxy fonctionnent mieux ensemble grâce à l'étroite collaboration de Samsung avec Microsoft.



La série Galaxy Book Pro fonctionne sans effort avec vos autres appareils Galaxy pour une productivité et une efficacité accrues. Le deuxième écran vous permet d'étendre votre affichage sur votre Galaxy Tab pour faciliter le multitâche et améliorer la productivité grâce aux modes Duplicate et Extend. Grâce à l'intégration de Link to Windows et de Microsoft Your Phone, restez dans votre flux en prenant des appels, en vérifiant les notifications, en accédant aux photos, aux messages et en exécutant jusqu'à cinq applications simultanément à partir de votre smartphone, directement sur votre bureau - tout cela en même temps. Vous pouvez également organiser toutes vos photos de tous les appareils en un seul endroit.



Prenez des contenus au super ralenti ou en une seule prise à partir de votre smartphone Galaxy et regardez-les sur le grand écran de votre Galaxy Book Pro ou Galaxy Book Pro 360. Le contenu apparaîtra sur votre série Galaxy Book Pro dans le même format que votre smartphone Galaxy, y compris les effets spéciaux.



Les appareils Galaxy sont désormais plus connectés au sein de l'écosystème. La connexion Bluetooth facile connecte immédiatement vos Galaxy Buds à votre Galaxy Book Pro series, ce qui vous évite d'avoir à modifier les paramètres Bluetooth d'un appareil à l'autre. Avec Galaxy Book Smart Switch, transférez rapidement vos photos, films, fichiers, applications et même paramètres préférés de votre PC Windows existant vers votre Galaxy Book Pro series afin de pouvoir revenir à la création et à la connexion plus rapidement.



Quick Share pour la série Galaxy Book Pro vous permet de partager du contenu entre vos appareils Galaxy ou avec des camarades de classe et des collègues en quelques clics seulement. Il suffit de glisser-déposer plusieurs fichiers et contenus entre votre Galaxy Book et votre smartphone Galaxy pour obtenir un transfert quasi instantané. En outre, grâce à la synchronisation automatique de Samsung Notes entre les appareils Galaxy, vous pouvez noter une idée et la consulter sur n'importe quel autre appareil lorsque vous avez un moment d'inspiration créative.



La série Galaxy Book Pro fait également office de hub intelligent ultime pour la maison grâce à l'intégration transparente de SmartThings. Avec l'application SmartThings intégrée aux PC pour la première fois sur le Galaxy Book Pro series, éteignez les lumières, changez la température ou même démarrez les appareils de cuisine, le tout depuis votre canapé.



Avec SmartThings Find, localisez rapidement les smartphones, tablettes ou wearables Galaxy couplés en Bluetooth, et n'ayez plus jamais peur de perdre un appareil. Grâce à l'intégration complète de l'écosystème Samsung Galaxy, la série Galaxy Book Pro est désormais le lien ultime entre vos appareils, connectant entièrement votre monde numérique.



Disponibilité



Le Galaxy Book Pro 360 sera disponible dans les coloris Mystic Navy, Mystic Silver et Mystic Bronze. Le Galaxy Book Pro sera disponible en bleu mystique, argent mystique et or rose mystique.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP