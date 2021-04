ZOTAC nous propose une nouvelle carte graphique : La ArcticStorm GeForce RTX 3090.



ZOTAC Technology Limited, un fabricant mondial d'innovation, présente aujourd'hui la toute nouvelle ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 ArcticStorm construite pour affronter les GPU GeForce RTX 30 Series propulsés par l'architecture NVIDIA Ampere. Equipé d'un waterblock complet, de RT Cores et Tensor Cores améliorés, de nouveaux multiprocesseurs et d'une mémoire ultra-rapide, ArcticStorm apporte un refroidissement sans peur au GPU le plus puissant du monde pour des performances à plein régime.























ArcticStorm reprend les caractéristiques des designs primés de la série AMP Holo, à savoir le jeu, le futurisme et le minimalisme. Le bloc d'eau utilise une gravure au laser guidée avec précision, avec des chemins sculptés et une texture ajoutée pour donner de la dimension au bloc d'acrylique transparent, lui permettant de capter l'éclairage pour améliorer le design global de manière discrète, magnifique et élégante.



Refroidissement sans peur



Une voie d'écoulement maximale a été découpée pour couvrir les composants clés avec une plaque froide en cuivre nickelé en contact direct avec le GPU. Au centre du chemin d'écoulement se trouve un noyau à microcanaux de 0,3 mm pour maximiser l'extraction de la chaleur. Le bloc d'eau en aluminium anodisé couvre toute la longueur de la carte et entre en contact avec les composants les plus critiques, notamment le GPU, la mémoire et le VRM, par l'intermédiaire de coussinets thermiques de qualité supérieure afin d'optimiser le transfert de chaleur.



Profil mince



Le waterblock ArcticStorm utilise un support PCI à double fente tout en mesurant seulement 25,9 mm de largeur. Avec sa largeur plus fine que le support PCI, le design augmente la flexibilité pour construire des solutions compactes.



Stabilité inégalée



Une conception à 16+4 phases d'alimentation signifie qu'aucune phase d'alimentation n'est surchargée et n'accumule trop de chaleur. Une meilleure répartition de la puissance apporte plus de stabilité. La puce de contrôle POWERBOOST fournit également une régulation du courant électrique en direct et des réponses instantanées aux écarts électriques pour réduire le bruit d'ondulation, minimiser les fluctuations de puissance et augmenter la tolérance à la température pour des performances durables et une stabilité supplémentaire.



Éclairage RVB dynamique



Des LED RVB adressables individuellement et des modes sélectionnables alimentés par le système d'éclairage SPECTRA 2.0 font briller le design de l'ArcticStorm de façon encore plus éclatante. Profitez de l'utilitaire FireStorm pour ajuster la luminosité et les modes d'éclairage sur des zones indépendantes, synchronisez-les ensemble dans un éclairage à l'unisson ou créez un éclairage d'ambiance synchronisé avec une bande de LED RVB externe via le connecteur RVB à 3 broches.



Raccords standard



ArcticStorm utilise le raccord standardisé et le plus utilisé, les ports d'entrée et de sortie G 1/4 sur le dessus, pour une installation flexible et une large sélection de matériel de refroidissement liquide compatible. Deux barbes d'étanchéité sont incluses pour supporter des tubes de 10 mm de diamètre intérieur.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP