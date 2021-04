COLORFUL présente l'iGame M600 Mirage Gaming PC.



Colorful Technology Company Limited, fabricant professionnel de cartes graphiques, de cartes mères, de solutions de jeu et multimédia tout-en-un et de stockage hautes performances, est fier de présenter l'iGame M600 Mirage - le dernier PC de jeu de la marque équipé des derniers processeurs Intel Core de 11e génération et des dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30-Series. Il est livré avec des options de configuration flexibles pour répondre aux différents types de joueurs, des joueurs occasionnels aux professionnels exigeants de l'eSport.



















Le COLORFUL iGame M600 Mirage dispose d'un éclairage RVB vibrant sur l'ensemble du châssis, avec plus de 70 LED RVB adressables individuellement pour créer un effet de lumière dynamique sur le dessus, l'avant et le dessous du châssis. Unique en son genre, l'iGame M600 Mirage utilise une clé d'alimentation magnétique pour allumer le PC de jeu, ce qui lui confère un caractère personnel. L'iGame M600 Mirage est disponible avec un panneau latéral solide et un panneau latéral en verre trempé et est livré avec un support de carte graphique pour supporter les GPU lourds à haute performance.



Configuration puissante et flexible



L'iGame M600 Mirage est proposé dans un large choix de configurations avec des options de CPU allant d'un modeste Intel Core i5-11400 à un processeur 8 cœurs Intel Core i9-11900K. Il en va de même pour les options de carte graphique, de la GeForce RTX 3060 à la toute dernière carte graphique de jeu, la GeForce RTX 3090. Le PC de jeu utilise un refroidisseur de CPU liquide AIO et un stockage SSD NVMe à haute vitesse pour des jeux rapides et réactifs.



Clé d'alimentation magnétique



Le COLORFUL iGame M600 Mirage dispose d'une clé d'alimentation magnétique pour allumer le PC de jeu. La Power Key détachable et magnétique porte la sécurité et la confidentialité à un tout autre niveau. Les utilisateurs ne peuvent allumer l'iGame M600 Mirage qu'à l'aide de la clé d'alimentation, le mettant ainsi à l'abri des utilisateurs indésirables et non autorisés.



Éclairage RGB Dynamik



L'éclairage RGB Dynamik de l'iGame M600 Mirage comporte plus de 70 LED ARGB entièrement personnalisables via le iGame Center. Il se compose d'un effet RVB Skylight unique sur le panneau supérieur, d'une paire de bandes RVB sur le panneau avant et d'un vibrant éclairage RVB en dessous. Tous les composants de l'éclairage RVB sont entièrement personnalisables à l'aide de l'iGame Center.



Voici la fiche technique :







Prix



Le modèle de base du PC de jeu COLORFUL iGame M600 Mirage est proposé à partir de 1599 Dollars.



Voir les configurations et les prix ci-dessous :



Intel Core i5-11400 de 11e génération/GeForce RTX 3060 : 1 599 Dollars,

- 11e génération Intel Core i7-11700/GeForce RTX 3060 : 1 799 Dollars,

- Intel Core i7-11700K/GeForce RTX 3070 de 11e génération : 2 799 Dollars,

- 11e génération Intel Core i7-11700K/GeForce RTX 3080 : 3 099 Dollars,

- 11e génération Intel Core i9-11900K/GeForce RTX 3090 : 5 299 Dollars.



TECHPOWERUP