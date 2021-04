Test de l'alimentation Pure Power 11 FM 650W de be quiet!

PC-Boost a le plaisir de présenter son dernier test dédié à l'alimentation Pure Power 11 FM 650W de be quiet! Les alimentations Pure Power forment l'entrée de gamme chez be quiet! Pour autant, elles n'ont rien à envier à d'autres modèles provenant d'autres fabricants et tiennent même souvent la dragée haute à des gammes parfois bien supérieures. Après un test de la Pure Power 10 de 700W qui avait fait sensation avec à la clé une belle médaille d'argent, voici la nouvelle gamme sous l'appellation de Pure Power 11 FM. Cette dernière va-t-elle donner autant de satisfaction que son prédécesseur ? Avec un cable management complet, et une Certification 80 PLUS® Gold (avec un rendement donné jusqu'à 93,3%), il sera intéressant si ce modèle sera à même de convenir à ce que l'on est en droit d'attendre d'un tel produit en entrée de gamme.

Accédez au test