AMD annonce le lancement de son concours AMD Design Award 2021 à l’attention des artistes numériques.

La marque à qui l’on doit les puissants processeurs Threadripper™ et Threadripper ™ PRO, lesquels sont unanimement reconnus par la communauté des créateurs, propose aux participants de concevoir un élément artistique, 2D ou 3D, qu’il s’agisse d’un environnement, d’une keyframe ou d’un personnage. C’est bien sûr le côté artistique mais également les compétences techniques qui seront jugées ainsi que la capacité à raconter une histoire et créer une forte réponse émotionnelle.

Le travail sera jugé sur plusieurs points : la composition, la colorimétrie, l’idée, la storyline, la technique et l’attention au détail. Six gagnants seront sélectionnés par un panel de juges composé de créateurs et de membres d’AMD. Un gagnant parmi toutes les catégories sera choisi par le biais d’un vote public ouvert à tous. Le jury sera composé d’artistes comme Thomas Istepanyan (France), Thomas Chamberlain (Royaume Uni) et Andrey Surnov (Russie).



Sont à gagner :

Trois processeurs AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3975 WX et trois bons de 2000 euros, valables auprès d’un intégrateur système,

Trois processeurs AMD Ryzen™ Threadripper™ 3970X et trois bons de 2000 euros, valables auprès d’un intégrateur système,

Un processeur AMD Ryzen™ 5800X

Les participants pourront soumettre leurs créations du 1er mai 2021 au 15 juillet 2021. L’annonce des gagnants aura lieu le 6 août sur amdaward.com.

Le Design Award est une nouvelle illustration des efforts de la marque pour accompagner les professionnels de la création et du design en leur proposant des solutions à la hauteur de leurs attentes. Les processeurs Threadripper™ sont généralement utilisés par les artistes dans la création de films, le développement de jeux AAA, ou encore par les astrophysiciens dans le cadre de l’exploration des origines de l’univers. Avec ce concours, AMD vise à développer la communauté artistique en encourageant la libre expression des artistes et la production de contenu innovant et de haute qualité grâce à des expériences informatiques de premier plan.

Le règlement complet est disponible ici et vous pourrez suivre le concours sur Instagram et Twitter avec le hashtag #amdaward2021.