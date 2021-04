Le logiciel NVIDIA Quadro Experience devient le RTX Experience.







Voilà maintenant quasiment un an que le logiciel Quadro Experience a vu le jour pour les cartes graphiques professionnelles NVIDIA Quadro. Tout comme le GeForce Experience, que l'on ne présente plus auprès des joueurs, le Quadro Experience donne accès à des fonctionnalités avancées qui ne sont pas présentes dans le pilote graphique NVIDIA lui-même et dont certaines sont évidemment orientées pour les entreprises.







On peut par exemple évoquer les notifications lors de la disponibilité d'un nouveau pilote RTX Enterprise sachant que le pilote peut seulement être téléchargé, mais certainement pas installé automatiquement sans l'avis de l'utilisateur. À noter la présence de la fonction Driver Rollback pour revenir à un pilote précédent. Le Quadro Experience est par ailleurs capable tout comme le GFE de capturer en vidéo le bureau de l'utilisateur et ses différentes applications de création, mais aussi de diffuser ce flux en direct vers des plateformes en ligne comme Twitch ou YouTube ce qui sera particulièrement utile pour des échanges entre différents collaborateurs. Les enregistrements et diffusions vidéo peuvent être effectués jusqu'à la résolution 8K. Dans le même domaine, la fonction Instant Replay enregistre les 20 dernières minutes d'activité sur le bureau. N'oublions pas les fonctions de capture photo Ansel et de personnalisation du visuel Freestyle qui sont aussi proposées.



Si nous reparlons aujourd'hui du Quadro Experience, c'est parce qu'une mise à jour, numérotée 1.2.0.19, vient d'être publiée par NVIDIA. A cette occasion, le logiciel change de nom et devient le RTX Experience ce qui n'est pas vraiment étonnant puisque NVIDIA semble vouloir définitivement enterrer le nom Quadro au profit de RTX. Les derniers GPU ne portent en effet plus le nom de Quadro mais de RTX. Même chose pour les pilotes et applications associées.



Outre ce changement de nom, le RTX Experience 1.2 supporte bien évidemment les derniers GPU NVIDIA professionnels dévoilés ce mois-ci lors de la conférence GTC 2021 à savoir les RTX A4000, RTX A5000, T400, T600 et T1000 en plus des RTX A6000 et T500 déjà supportés. Les autres puces Quadro (à partir de la génération Kepler) restent aussi parfaitement supportées.



Par ailleurs, si le Quadro Experience 1.0 (tout comme le GFE) propose des profils Optimal Playable Settings (OPS), ceux-ci permettent uniquement de profiter des meilleurs réglages 3D possibles dans les jeux vidéo ce qui n'est quand même pas la vocation première de ces cartes. Désormais, le RTX Experience 1.2 supporte en plus de nouveaux profils nommés simplement Optimal Settings qui permettent, eux, de s'assurer que les applications professionnelles exploitent bien l'accélération matérielle du GPU. L'inverse serait quand même dommage quand on possède une carte graphique de ce genre ! La liste complète des applications professionnelles supportées est disponible ici. Pour information, ces profils pour applications de création de contenu ont également été intégrés dans le GeForce Experience 3.22 inclus dans les drivers GeForce 466.11 pour GPU grand public.



Pour finir avec le logiciel RTX Experience 1.2, on apprend qu'il supporte maintenant les stations de travail portables compatibles avec la fonction Whisper Mode 2.0. Pour rappel, la technologie Whisper Mode 2.0 permet de fortement réduire les nuisances sonores et la consommation énergétique grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle (AI) qui contrôlent le GPU, le CPU, la température système et la vitesse de rotation des ventilateurs. Il n'est pas précisé quels GPU professionnels sont compatibles Whisper Mode 2.0 mais cela ne concerne probablement que la gamme RTX mobile basée sur la microarchitecture Ampere.



Pour rappel, l'utilitaire RTX Desktop Manager d'organisation du bureau Windows n'a aussi pris ce nom que récemment. On le connaissait précédemment sous les appellations nView Desktop Manager puis Quadro View.



Téléchargement



- Application NVIDIA RTX Experience 1.2.0.19 pour Windows 10 64 bit (x64) : Cliquez ICI.



