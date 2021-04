XPG signe un protocole d'accord avec Nidec Servo concernant les ventilateurs GentleTyphoon.







XPG a annoncé aujourd'hui qu'il a signé un protocole d'accord (MOU) pour entrer dans un partenariat avec Nidec Servo Corporation pour l'utilisation des ventilateurs Nidec Servo GentleTyphoon dans les produits XPG. Les ventilateurs Nidec Servo GentleTyphoon seront équipés à l'intérieur de divers futurs produits XPG pour offrir aux utilisateurs un refroidissement thermique supérieur et sont actuellement déjà à la base du XPG VENTO PRO 120 PWM qui est sorti en novembre de l'année dernière. Nous pourrions voir XPG utiliser les ventilateurs GentleTyphoon sur leurs refroidisseurs XPG LEVANTE AIO et leurs boîtiers XPG dans un avenir proche.







"Nidec Servo est ravi de renforcer son partenariat avec XPG pour apporter une technologie de refroidissement de pointe à encore plus de joueurs et de passionnés de PC dans le monde", a déclaré Masayuki Mohri, président et directeur général de Nidec Servo. "Nous sommes impatients de renforcer notre collaboration et de combiner nos compétences respectives en matière de produits de jeu et de conception de moteurs et de ventilateurs, comme nous l'avons fait avec le VENTO PRO 120 PWM, afin de proposer des produits de jeu dotés de capacités de refroidissement exceptionnelles."



Basé sur la conception du ventilateur GentleTyphoon de Nidec Servo, le XPG VENTO PRO PWM 120 fournit une pression statique élevée pour tirer l'air à travers le ventilateur et le forcer à circuler à l'intérieur d'un PC, même si quelque chose obstrue le flux d'air. Le VENTO PRO 120 PWM a une pression statique élevée allant jusqu'à 3,15 mm H₂O et peut produire un flux d'air allant jusqu'à 75 CFM, ce qui en fait un ventilateur d'entrée ou de sortie d'air idéal pour compléter les systèmes de refroidissement à eau.



" Les ventilateurs Nidec Servo GentleTyphoon sont bien connus dans le secteur et appréciés des joueurs et autres pour leurs performances de refroidissement exceptionnelles ", a déclaré Alex Yin, Chief Gaming Officer & General Manager chez XPG. "Pour nous, chez XPG, notre partenariat avec Nidec Servo s'inscrit dans la continuité de notre engagement à aider les utilisateurs à élever leur niveau de jeu avec des produits performants au plus haut niveau."



