NVIDIA relance silencieusement la série RTX 30 avec la Silicon Edition "Lite Hash Rate".



Vous vous souvenez de cette histoire concernant la relance par NVIDIA d'un nouveau SKU RTX 3060 qui limite effectivement le taux de hachage pour les charges de travail de minage Ethereum ? Eh bien, non seulement elle a été cimentée, mais elle a également été étendue. Les rapports qui nous parviennent confirment que NVIDIA est sur le point de fournir à ses partenaires une mise à jour du silicium qui devrait placer les performances de minage de leurs cartes RTX 30 dans un territoire de prix-performance moins acceptable pour les mineurs potentiels. Ce qui, à son tour, devrait les rapprocher des cartes CMP (Crypto Mining Processor) de NVIDIA, comme le souhaitent à la fois la société et les consommateurs.







Selon les sources, les nouvelles cartes graphiques seront impossibles à distinguer de celles qui sont encore en transit ou en stock (toutes les deux dans le monde, bien sûr). NVIDIA décrit en interne le silicium révisé comme "Lite Hash Rate", et c'est le message qu'ils communiquent aux AIB.



Apparemment, les nouvelles cartes graphiques "Lite Hash Rate" couvrent l'ensemble de la gamme RTX 30 de NVIDIA, de la malheureuse RTX 3060 à la RTX 3080 Ti - la seule carte graphique absente est la RTX 3090, apparemment, ce qui pourrait signifier que NVIDIA a suffisamment confiance dans le coût de cette carte graphique pour qu'elle soit attrayante pour les mineurs - surtout si l'on considère combien elle coûte plus cher que le MSRP qui lui a été appliqué sans conviction.



Les nouvelles puces portent une mise à jour de leur identification SKU - la puce GA102-200 qui alimente la RTX 3080 est modifiée en GA102-202, comme toutes les autres puces rendues "légères" de cette manière. Les nouvelles cartes devraient commencer à être commercialisées en juin 2021.



VIDEOCARDZ