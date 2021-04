Les alimentations de la série Thermaltake Toughpower SFX sont maintenant disponibles.



Thermaltake, la marque leader dans le domaine des solutions de refroidissement, de jeux et de mémoire pour PC DIY, est heureux de lancer une nouvelle série d'alimentations sur le marché - Toughpower SFX 450 W/550 W/650 W Gold - TT Premium Edition. Cette série est une version améliorée de nos précédentes alimentations SFX, qui vise à offrir aux utilisateurs un environnement de travail plus stable et plus fiable. Les alimentations de la série Toughpower SFX mesurent 125 mm de largeur, 100 mm de profondeur et 63,5 mm de hauteur. Elles adaptent également des condensateurs principaux japonais de haute qualité, ce qui améliore la durabilité et offre une grande stabilité.



Cette alimentation est équipée d'un support adaptateur SFX vers ATX qui permet aux utilisateurs d'avoir plus d'options pour sélectionner leur boîtier idéal. En outre, l'alimentation est conçue avec un ventilateur à roulement hydraulique de 90 mm, qui permet une meilleure performance en prenant plus d'air pour refroidir l'alimentation par rapport à la série précédente Thermaltake SFX avec des ventilateurs de 82 mm.



De plus, deux points forts ne peuvent être négligés : tout d'abord, toutes les ondulations sont inférieures à 30 mV sur +12V, +5V ou +3.3 de 0% à 100% de charge pour assurer un fonctionnement plus stable. Deuxièmement, afin de répondre aux performances les plus élevées, la régulation de la tension est fixée à ±2% maximum pour les principaux rails et est plus stricte que la norme Intel de ±5%. Si vous recherchez un PSU avec des caractéristiques favorables, en particulier pour ceux qui utilisent des boîtiers Mini ITX ou d'autres boîtiers compacts, Toughpower SFX 450 W/550 W/650 W Gold - TT Premium Edition sera votre meilleur choix !







Caractéristiques de l'alimentation Thermaltake Toughpower SFX Gold Series - TT Premium Édition :

Faible bruit d'ondulation <30 mV



Une nouvelle fonctionnalité pour assurer un fonctionnement plus stable des alimentations et maintenir vos composants critiques en termes de performances en fonctionnement constant pendant plus longtemps : Toutes les ondulations sont inférieures à 30 mV sur +12 V, +5 V ou +3,3 V de 0% à 100% de charge.



Régulation de tension extrêmement stricte <±2 %



Pour garantir que le PSU répond aux performances les plus élevées, nous avons établi une régulation de tension extrêmement stricte qui ne dépasse pas ±2% pour les rails principaux par rapport à la norme Intel de ±5% pour les rails principaux et ±10% pour -12 V.



Ventilateur à paliers hydrauliques de 90 mm ultra silencieux



Le nouveau ventilateur à paliers hydrauliques ultra silencieux est passé de 82 mm à 90 mm afin de mieux aspirer l'air pour refroidir l'alimentation tout en maintenant un environnement de travail silencieux.



Support d'adaptation SFX vers ATX



La série Toughpower SFX Gold est livrée avec un support adaptateur SFX vers ATX pour offrir aux utilisateurs plus de choix lorsqu'il s'agit de sélectionner le boîtier idéal pour la construction.



Ventilateur intelligent Zero RPM



Construit avec un ventilateur intelligent à température contrôlée Zero RPM Smart Fan, le ventilateur peut réduire efficacement le bruit indésirable généré par le fonctionnement du ventilateur et la montée en puissance uniquement lorsque cela est nécessaire.



Câble plat à profil bas entièrement modulaire



La série Toughpower SFX Gold offre une sélection de câbles modulaires, y compris le connecteur d'alimentation principal (24 broches), ATX 12 V (4+4 broches), SATA (5 broches), PCI-E (6+2 broches), périphériques (4 broches) et adaptateurs FDD et FDD pour les utilisateurs tout en alimentant le système à une tension avantageuse. Les câbles noirs plats à profil bas facilitent la gestion des câbles, réduisent l'encombrement et augmentent le flux d'air à l'intérieur du châssis.



Condensateurs japonais premium 105 °C/221°F



Cette série offre une grande durabilité et la plus grande stabilité tout en restant fiable grâce à l'adoption de condensateurs japonais Premium.



Rail +12 V unique à fort ampérage



Le puissant rail unique +12 V assure une alimentation stable et fiable des autres composants du PC.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP